CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Ratinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira
TV / Eita

Ratinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira

O famoso apresentador Ratinho, do SBT, confessa qual foi o maior erro que cometeu durante sua carreira: ‘Devia ter ficado quieto’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 15h05 - Atualizado às 15h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ratinho
Ratinho - Foto: Reprodução/Instagram

Ratinho, com 27 anos de carreira no SBT, revelou qual foi o seu maior arrependimento durante sua trajetória. A confissão do apresentador foi feita durante o Ratinho Sem Filtro, documentário lançado na noite desta terça-feira, 9.

O famoso revelou que, em 1998, Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, havia sido sequestrado. Diante da situação, o apresentador propôs uma arrecadação de fundos, via telefonemas, para ajudar a bancar o resgate do irmão dos artistas.

Apesar da intenção, Ratinho admitiu que os irmãos sertanejos ficaram ofendidos com a atitude. “Eu conhecia os sequestradores, eram violentos e criaram fama no meu estado (Paraná)”, iniciou ele. “Então falei na televisão que fazia uma campanha e arrecadava o que eles pediam. O Zezé e o Luciano, principalmente o Luciano, ficaram ofendidos. Eu fiquei com medo, mas eu devia ter ficado quieto. Foi um erro. Eu pedi desculpas e ficou tudo certo depois”, revelou o famoso em documentário exibido pelo SBT.

Ratinho no SBT

Ratinho também comentou sobre sua migração para o SBT, e ressaltou que saiu da Record com uma dívida milionária. Apesar de seu programa ter liderado a audiência da televisão na época, o apresentador admitiu que tinha uma multa de R$44 milhões para pagar a antiga emissora.

O comunicador explicou que a multa foi paga por Silvio Santos, quando Ratinho foi contratado, em 1998. “Minha multa era de R$44 milhões. Nem o Silvio tinha esse dinheiro. Um dia, ele foi ao culto do Edir Macedo, na Igreja Universal, e se acertaram por R$14 milhões”, declarou ele.

Saiba qual a maior fonte de renda de Ratinho

Mesmo com uma carreira bem consolidada na televisão e seu próprio programa no SBT, o apresentador Ratinho revelou qual é a sua maior fonte de renda atualmente.

Vamos falar dos meus negócios. Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro. Eu tenho hotel em aeroporto, e isso rende bastante. Você sabia que, aqui em São Paulo, se eu montar 20 hotéis, ainda cabe espaço para mais 20", revelou o comunicador.

Leia também: Nora de Ratinho comenta repercussão de desabafo sobre maternidade atípica: 'Seguimos'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Zezé Di CamargosbtRatinhoerro
Ratinho Ratinho  

Leia também

Análise

Fiuk, Tata Werneck e Gkay - Foto: Reprodução / Multishow

Tata Werneck, Fiuk e Gkay: Psicóloga Explica a Importância do Perdão

Doramas

Jungkook - Foto: Reprodução/Instagram

Conheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS

Netflix

Camila Queiroz e Klebber Toledo - Foto: Divulgação/ Netflix

Quando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix

Bastidores

Henrique Fogaça - Foto: Carlos Reinis/Band

Motivo para Henrique Fogaça estar fora do MasterChef Confeitaria é revelado

Entrevista

Luara Telles é Sarita em 'Vale Tudo' - Globo/ Léo Rosario

Luara Telles, a Sarita de 'Vale Tudo', diz o que pensa da festa que sua personagem ganhou de Marco Aurélio

Representatividade

Johnny Massaro - Foto: Reprodução / Instagram

Johnny Massaro fala sobre carreira após ter assumido sua sexualidade

Últimas notícias

Yudi TamashiroYudi Tamashiro fala sobre novas mudanças na carreira
Rei Charles III e príncipe HarrySaiba quanto tempo durou o reencontro do príncipe Harry com o Rei Charles III
Claudia Raia desabafou sobre o diagnóstico de hipotireoidismoClaudia Raia desabafa sobre diagnóstico e médica alerta: 'Mulheres são as mais afetadas'
Conor Kennedy e Giulia BeGiulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy
Ian Bortolanza e AnittaAnitta é apresentada para família do namorado em Florianópolis
Marcelo Médici revela bastidores de Dona LolaMarcelo Médici surpreende com nova personagem e abre o coração sobre a família: ‘Afetuosa'
Marieta SeveroMarieta Severo é a madrinha da campanha Setembro em Flor
Kate Middleton, príncipe William e filhosKate Middleton e seus filhos aproveitam as férias; confira!
RatinhoRatinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira
Reynaldo GianecchiniAos 52, Reynaldo Gianecchini reflete sobre etarismo e envelhecimento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade