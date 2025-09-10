Ratinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira

O famoso apresentador Ratinho, do SBT, confessa qual foi o maior erro que cometeu durante sua carreira: ‘Devia ter ficado quieto’

Ratinho, com 27 anos de carreira no SBT, revelou qual foi o seu maior arrependimento durante sua trajetória. A confissão do apresentador foi feita durante o Ratinho Sem Filtro, documentário lançado na noite desta terça-feira, 9.

O famoso revelou que, em 1998, Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, havia sido sequestrado. Diante da situação, o apresentador propôs uma arrecadação de fundos, via telefonemas, para ajudar a bancar o resgate do irmão dos artistas.

Apesar da intenção, Ratinho admitiu que os irmãos sertanejos ficaram ofendidos com a atitude. “Eu conhecia os sequestradores, eram violentos e criaram fama no meu estado (Paraná)”, iniciou ele. “Então falei na televisão que fazia uma campanha e arrecadava o que eles pediam. O Zezé e o Luciano, principalmente o Luciano, ficaram ofendidos. Eu fiquei com medo, mas eu devia ter ficado quieto. Foi um erro. Eu pedi desculpas e ficou tudo certo depois”, revelou o famoso em documentário exibido pelo SBT.

Ratinho no SBT

Ratinho também comentou sobre sua migração para o SBT, e ressaltou que saiu da Record com uma dívida milionária. Apesar de seu programa ter liderado a audiência da televisão na época, o apresentador admitiu que tinha uma multa de R$44 milhões para pagar a antiga emissora.

O comunicador explicou que a multa foi paga por Silvio Santos, quando Ratinho foi contratado, em 1998. “Minha multa era de R$44 milhões. Nem o Silvio tinha esse dinheiro. Um dia, ele foi ao culto do Edir Macedo, na Igreja Universal, e se acertaram por R$14 milhões”, declarou ele.

Saiba qual a maior fonte de renda de Ratinho

Mesmo com uma carreira bem consolidada na televisão e seu próprio programa no SBT, o apresentador Ratinho revelou qual é a sua maior fonte de renda atualmente.

“Vamos falar dos meus negócios. Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro. Eu tenho hotel em aeroporto, e isso rende bastante. Você sabia que, aqui em São Paulo, se eu montar 20 hotéis, ainda cabe espaço para mais 20", revelou o comunicador.

