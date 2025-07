Saiba qual é a maior fonte de renda de Ratinho - e não é a TV

O apresentador Ratinho, do SBT, surpreende ao revelar qual é o negócio que mais dá dinheiro na vida profissional dele

O apresentador Ratinho construiu uma carreira sólida na TV com seu programa no SBT, mas ele também expandiu sua trajetória profissional para outros negócios além da TV. Agora, o comunicador contou qual é a sua maior fonte de renda hoje em dia.

Ratinho já contou que possui diversos tipos de negócios. Ele possui emissoras de TV e rádio, fazendas de gado, hotéis e também agropecuária. Tanto que ele define que seu negócio mais rentável é o empreendimento de hotel.

"Vamos falar dos meus negócios. Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro. Eu tenho hotel em aeroporto, e isso rende bastante. Você sabia que, aqui em São Paulo, se eu montar 20 hotéis, ainda cabe espaço pra mais 20", disse ele para a jornalista Leda Nagle.

Então, ele comentou sobre o mercado de hotelaria hoje em dia. "Fiz uma pesquisa esses dias. São Paulo está crescendo tanto, a quantidade de serviços, cursos, feiras, que, se você quiser vir pra uma feira e não reservar com um mês de antecedência, não encontra hotel. Mesmo com esse negócio de alugar apartamento por temporada, ainda assim tudo lota", declarou.

Ratinho fala sobre a morte da mãe

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, falou pela primeira vez sobre a morte da mãe, Maria Talarico Massa. Ela partiu no dia 26 de julho, aos 88 anos. Em um post nas redes sociais, o comunicador falou sobre a dor da despedida e agradeceu pelo carinho dos fãs e amigos neste momento de luto.

"Em meu nome, em nome dos meus irmãos e de toda a nossa família, quero agradecer de coração por cada mensagem, homenagem e abraço que recebemos neste momento tão difícil para nós. Perder minha mãe, Dona Maria, é uma dor imensa, uma parte de mim se vai com ela. Mas ver tanto carinho vindo de vocês nos conforta e fortalece. Saber que ela foi lembrada com tanto respeito é motivo de orgulho e gratidão. Dona Maria foi meu maior exemplo, meu abrigo e minha alegria. Que Deus retribua todo esse carinho recebido por nossa família. Seguiremos honrando sua memória com o mesmo amor que ela sempre nos dedicou. Muito obrigado, de coração. Ratinho e família", disse ele.

