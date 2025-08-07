Nora de Ratinho comenta repercussão de desabafo sobre maternidade atípica: 'Seguimos'

A psicóloga Bruna Massa, nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais para comentar a repercussão de seu desabafo sobre a maternidade atípica
A psicóloga Bruna Massa, nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para comentar a repercussão de seu desabafo sobre a maternidade atípica. Ela e o marido, Gabriel Massa, são pais de Noah, de 7 anos, que nasceu com hidrocefalia, e de Davi, de 2 anos.
Na publicação, ela agradeceu o apoio que recebeu dos internautas. "Oi, pessoal! Muita gente nova por aqui e estou super feliz de ler tantos depoimentos e histórias de vida lindas! Obrigada por tanto carinho com meu filho e minha família", iniciou ela.
"Aqui mais do que um perfil no Instagram, é um espaço de troca! Somos uma rede de apoio. Contem comigo sempre. Obrigada pela confiança e seguimos juntas", complementou.
Na publicação, ela escreveu: "Nem sempre foi fácil acolher tudo o que a maternidade me ensinou… Mas a cada passo ao lado do Noah, descobri novas versões de mim. Aprendi que o amor sustenta, mas também cansa. Que ser forte não é sobre não chorar — é sobre continuar, mesmo com o coração apertado", contou ela.
E relatou: "Esses aprendizados não vieram prontos. Vieram entre noites mal dormidas, crises inesperadas e também muitos momentos de doçura no chão da sala. Se você também sente que maternar te transforma… Você não está sozinha", declarou.
Noah nasceu com hidrocefalia, diagnóstico revelado pelo próprio apresentador em uma conversa com Patrícia Abravanel."Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho", contou ele.
Apesar de não ter cura, a condição permite que o pequeno leve uma vida tranquila, mesmo com as limitações. "Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor", disse ele.
Leia também: Ratinho se declara ao neto em data especial: 'Vovô te ama muito'
Ver esta publicação no Instagram
Xarque da Gaby
Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio
|Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'
|Caetano Veloso chega aos 83 anos; Cantor começou compondo trilha sonora para teatro
|Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
|Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação
|Dança dos Famosos: Saiba qual é o valor do cachê das celebridades
|Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'
|Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'
|Alinne Moraes deixa fama de lado para viver sua essência: 'Evito alimentar meu nome'