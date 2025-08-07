Nora de Ratinho comenta repercussão de desabafo sobre maternidade atípica: 'Seguimos'

A psicóloga Bruna Massa, nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais para comentar a repercussão de seu desabafo sobre a maternidade atípica

A psicóloga Bruna Massa, nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para comentar a repercussão de seu desabafo sobre a maternidade atípica. Ela e o marido, Gabriel Massa, são pais de Noah, de 7 anos, que nasceu com hidrocefalia, e de Davi, de 2 anos.

Na publicação, ela agradeceu o apoio que recebeu dos internautas. "Oi, pessoal! Muita gente nova por aqui e estou super feliz de ler tantos depoimentos e histórias de vida lindas! Obrigada por tanto carinho com meu filho e minha família", iniciou ela.

"Aqui mais do que um perfil no Instagram, é um espaço de troca! Somos uma rede de apoio. Contem comigo sempre. Obrigada pela confiança e seguimos juntas", complementou.

Desabafo de Bruna Massa no Instagram

O que disse Bruna Massa em seu desabafo?

Na publicação, ela escreveu: "Nem sempre foi fácil acolher tudo o que a maternidade me ensinou… Mas a cada passo ao lado do Noah, descobri novas versões de mim. Aprendi que o amor sustenta, mas também cansa. Que ser forte não é sobre não chorar — é sobre continuar, mesmo com o coração apertado", contou ela.

E relatou: "Esses aprendizados não vieram prontos. Vieram entre noites mal dormidas, crises inesperadas e também muitos momentos de doçura no chão da sala. Se você também sente que maternar te transforma… Você não está sozinha", declarou.

Qual é o diagnóstico do neto de Ratinho?

Noah nasceu com hidrocefalia, diagnóstico revelado pelo próprio apresentador em uma conversa com Patrícia Abravanel."Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho", contou ele.

Apesar de não ter cura, a condição permite que o pequeno leve uma vida tranquila, mesmo com as limitações. "Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor", disse ele.

