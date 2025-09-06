Quilos Mortais: veja como estão hoje os irmãos que pesavam 647 quilos

O programa 'Quilos Mortais' desta sexta-feira, 5, contou a história dos irmãos Shantel e Carlton Oglesby, que juntos chegaram aos 647 quilos

O programa 'Quilos Mortais' desta sexta-feira, 5, apresentado por Celso Zucatelli na Record TV, contou a história dos irmãos Shantel e Carlton Oglesby, que juntos chegaram aos impressionantes 647 quilos — ele com 356 e ela com 289. Dependentes da família para realizar atividades básicas, eles buscaram ajuda para mudar seus hábitos e já eliminaram mais de 200 quilos desde então.

Carlton e Shantel viviam na mesma casa, mas em andares diferentes — ele no térreo e ela no piso superior — e há algum tempo não se encontravam devido à dificuldade de locomoção. Com 31 anos e 290 quilos, Shantel, que sofria de compulsão alimentar, pensava nas filhas e queria aproveitar os melhores momentos do crescimento delas.

Já Carlton, com 24 anos e 356 quilos, sonhava em seguir em frente e encontrar uma nova namorada, mas seu corpo o impedia. Ao se consultar com o Dr. Now, médico do programa, ambos descobriram que precisariam adotar dietas rigorosas e iniciar a prática de exercícios físicos. Após seis meses de acompanhamento, Shantal perdeu cerca de 97 quilos e Carlton 110 quilos até o final da participação no reality, filmado em 2020.

Como os irmãos estão hoje?

Após o sucesso em sua jornada de emagrecimento, ela decidiu investir no ramo da beleza e criou a empresa Boujee Besties Beauty, que oferece produtos como esfoliantes corporais, óculos de sol e itens de defesa pessoal.

No Instagram, ela compartilha momentos ao lado das filhas e do marido, além de mostrar suas maquiagens ousadas, com batons em cores vibrantes, como azul, e olhos com glitter.

Carlton, por sua vez, é mais discreto nas redes sociais, tendo compartilhado apenas o noivado em 2022, quando comemorou com uma foto das alianças e a legenda: "Ela disse sim!".

