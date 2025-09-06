CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Quilos Mortais: veja como estão hoje os irmãos que pesavam 647 quilos
TV / reality de emagrecimento

Quilos Mortais: veja como estão hoje os irmãos que pesavam 647 quilos

O programa 'Quilos Mortais' desta sexta-feira, 5, contou a história dos irmãos Shantel e Carlton Oglesby, que juntos chegaram aos 647 quilos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 10h52

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Os irmãos Carlton e Shantel Oglesby
Os irmãos Carlton e Shantel Oglesby - Foto: Reprodução/Record TV

O programa 'Quilos Mortais' desta sexta-feira, 5, apresentado por Celso Zucatelli na Record TV, contou a história dos irmãos Shantel e Carlton Oglesby, que juntos chegaram aos impressionantes 647 quilos — ele com 356 e ela com 289. Dependentes da família para realizar atividades básicas, eles buscaram ajuda para mudar seus hábitos e já eliminaram mais de 200 quilos desde então.

Carlton e Shantel viviam na mesma casa, mas em andares diferentes — ele no térreo e ela no piso superior — e há algum tempo não se encontravam devido à dificuldade de locomoção. Com 31 anos e 290 quilos, Shantel, que sofria de compulsão alimentar, pensava nas filhas e queria aproveitar os melhores momentos do crescimento delas.

Já Carlton, com 24 anos e 356 quilos, sonhava em seguir em frente e encontrar uma nova namorada, mas seu corpo o impedia. Ao se consultar com o Dr. Now, médico do programa, ambos descobriram que precisariam adotar dietas rigorosas e iniciar a prática de exercícios físicos. Após seis meses de acompanhamento, Shantal perdeu cerca de 97 quilos e Carlton 110 quilos até o final da participação no reality, filmado em 2020.

Como os irmãos estão hoje?

Após o sucesso em sua jornada de emagrecimento, ela decidiu investir no ramo da beleza e criou a empresa Boujee Besties Beauty, que oferece produtos como esfoliantes corporais, óculos de sol e itens de defesa pessoal.

No Instagram, ela compartilha momentos ao lado das filhas e do marido, além de mostrar suas maquiagens ousadas, com batons em cores vibrantes, como azul, e olhos com glitter.

Carlton, por sua vez, é mais discreto nas redes sociais, tendo compartilhado apenas o noivado em 2022, quando comemorou com uma foto das alianças e a legenda: "Ela disse sim!".

Leia também: Ex-A Fazenda Camila Moura fala sobre emagrecimento após perder 40 kg

Participante do Quilos Mortais - Foto: Reprodução/Instagram
Participante do Quilos Mortais - Foto: Reprodução/Instagram
Participante do Quilos Mortais - Foto: Reprodução/Instagram
Participante do Quilos Mortais - Foto: Reprodução/Instagram
Participante do Quilos Mortais - Foto: Reprodução/Record
Participante do Quilos Mortais - Foto: Reprodução/Record

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Quilos Mortais

Leia também

GENTE!

Virginia e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine revela por que não autorizou filmagem de Virginia Fonseca

UAU

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine revela que não pretende mais voltar às novelas: "Hoje não"

Beleza

Luciano Huck e Angélica - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck reage ao ver foto de Angélica com decote no limite

Luto

Pedro Farah - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Morre Pedro Farah, ator de 'Os Trapalhões' e 'Zorra Total', aos 95 anos

Doramas

Imagem de divulgação do k-drama 'Bon Appétit, Vossa Majestade’ - Foto: Divulgação/tvN

Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix

confiissão

Bruna Marquezine - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Bruna Marquezine confessa sobre vida amorosa: 'No máximo'

Últimas notícias

Dani Moreno fala sobre planos para o futuroDani Moreno se reinventa para além das telas e assume novas escolhas: ‘É uma decisão’
Os irmãos Carlton e Shantel OglesbyQuilos Mortais: veja como estão hoje os irmãos que pesavam 647 quilos
Roberta Miranda, Marília Mendonça e Dona RuthRoberta Miranda expõe mágoa com mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'
Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupanteMédica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
Grazi Massafera e a filha, SofiaFilha de Grazi Massafera e Cauã Reymond surge com novo visual; veja como ficou
Gabriel MedinaGabriel Medina beija nova namorada em primeira aparição pública
Bruna Biancardi, Neymar e as filhasBruna Biancardi mostra celebração intimista no mesversário da filha com Neymar
Ator italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos; saiba quemAtor italiano de Terra Nostra morreu aos 81 anos após sofrer vários AVCs
Isabel Fillardis'A volta para música é uma necessidade de obedecer à minha alma', diz Isabel Fillardis
Margareth Serrão e Danilo NascimentoMãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica o que aconteceu
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade