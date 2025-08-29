CARAS Brasil
  2. Ex-A Fazenda Camila Moura fala sobre emagrecimento após perder 40 kg
Bem-estar e Saúde / Mudanças

Ex-A Fazenda Camila Moura fala sobre emagrecimento após perder 40 kg

Ex-participante de A Fazenda 16, Camila Moura comentou sobre seu processo de emagrecimento e a relação atual com o corpo: 'Aprendi'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 13h06

Camila Moura
Camila Moura - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Camila Moura está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal marcada por grandes mudanças, incluindo novos hábitos e atenção redobrada à saúde. A ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, que perdeu cerca de 40 kg nos últimos tempos, abriu o coração ao falar sobre seu processo de emagrecimento.

Em entrevista ao portal LeoDias, Camila contou que passou a enxergar seu corpo de uma forma diferente. A ex-peoa ainda explicou que passou por cada etapa com acompanhamento médico.

"Não foi um processo rápido e nem simples, mas cada escolha me trouxe até aqui. Aprendi que não se trata apenas de perder peso, e sim de me colocar em primeiro lugar. Hoje vejo que saúde não é vaidade, é necessidade. Essa consciência mudou minha vida", declarou a influenciadora.

Em seguida, Camila Moura contou que, durante essa fase, recebeu o diagnóstico de endometriose, uma condição que requer tratamento contínuo. "É uma doença que precisa de cuidado constante. O tratamento com gestrinona foi uma das indicações da minha médica e tem sido essencial para que eu tenha qualidade de vida. Nunca estive tão comprometida com a minha saúde como agora", relatou ela.

Camila Moura - Foto: Reprodução / Instagram
Camila Moura - Foto: Reprodução / Instagram

Médica de Camila Moura fala sobre emagrecimento

Em conversa com o portal LeoDias, a médica Manoela Souza, responsável por acompanhar Camila Moura em sua nova fase de vida, explicou que o emagrecimento foi apenas uma parte do processo.

"O emagrecimento foi apenas uma das conquistas. O principal foi construir uma rotina sustentável, equilibrada e possível para a realidade dela. O acompanhamento clínico garante segurança em cada etapa", declarou a profissional.

"A maioria das pessoas não quer só emagrecer, elas querem autoestima, energia e liberdade para viver sem limitações. Esse processo precisa ser multidisciplinar e individualizado. O caso da Camila mostra que não existe atalho: existe ciência, cuidado e consistência", completou a médica de Camila Moura.

Camila Moura emagreceu 40 kg - Foto: Reprodução / Instagram
Camila Moura emagreceu 40 kg - Foto: Reprodução / Instagram

A mudança na vida de Camila Moura

O BBB é um reality que muda a vida dos participantes, mas parece que a última edição trouxe protagonismo para pessoas que nem entraram na casa, como foi o caso de Camila Moura. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, cedida em janeiro, a influenciadora digital confessou sobre as transformações em sua vida no último ano. 

Mesmo sem integrar o elenco do BBB 24, Camila Moura assumiu o protagonismo aqui fora da casa mais vigiada do país. Ela caiu no gosto do público e conquistou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram após mostrar suas reações diante dos supostos flertes do ex-marido, Lucas Buda

Camila Moura contou que não foi um período fácil de sua vida ao ter o relacionamento exposto para todo o país, mas ela virou a página e utilizou de sua dor para inspirar outras mulheres a não se calarem diante de situações onde se sentirem desconfortáveis com o parceiro; confira a entrevista completa!

Camila Moura - Foto: Reprodução / Instagram
Camila Moura - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

camila moura

Afonso descobre doença e se recusa a se tratarVale Tudo: Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento
