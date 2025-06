Quilos Mortais: veja como está hoje a participante que perdeu mais de 100 quilos

Ajovem Tiffany Barker, de 29 anos, foi uma das participantes da sétima temporada do reality show de emagrecimento Quilos Mortais

Ajovem Tiffany Barker, de 29 anos, foi uma das participantes da sétima temporada do reality show de emagrecimento Quilos Mortais. Ela pesava 305 quilos e foi buscar ajuda para mudar seus hábitos e já eliminou mais de 100 quilos desde então.

Após enfrentar problemas de saúde, como o diagnóstico de cálculos na vesícula, Tiffany decidiu buscar ajuda do renomado Dr. Nowzaradan. Durante o tratamento, descobriu que usava a comida como válvula de escape emocional — uma forma inconsciente de lidar com traumas da infância e com a relação abusiva que teve com o pai, também portador de obesidade mórbida.

Além dos desafios emocionais, Tiffany também enfrentava sérias limitações físicas e dependia do então namorado até para se levantar da cama. Determinada a transformar sua realidade, ela se dedicou ao processo de reeducação alimentar e, ao final do episódio, conseguiu reduzir seu peso para 187 kg.

Em 2023, ela confessou que, após terminar seu relacionamento e sofrer um acidente de carro, a compulsão voltou e ela voltou a pesar 217 quilos. Apesar disso, ela contou que estava retomando seus hábitos saudáveis e perdendo peso novamente. "Estou apenas tentando viver minha vida ao máximo a cada dia, rir como se ninguém estivesse vendo e amar como se meu amor fosse salvar o mundo", escreveu na biografia de sua conta no Instagram.

Veja como ela está hoje:

Ex-participante do reality Quilos Mortais morre aos 40 anos

Latonya Pottain, que ficou conhecida por sua participação na 11ª temporada do reality show Quilos Mortais, em 2022, morreu no último sábado, 11, aos 40 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca. A notícia do falecimento foi confirmada pelo site TMZ.

Ela estava internada no Christus Highland Medical Center, em Louisiana, nos Estados Unidos, após apresentar um quadro de insuficiência respiratória. Uma autópsia preliminar realizada pelo Instituto Médico Legal apontou insuficiência cardíaca congestiva como causa da morte, mas o laudo final ainda não foi divulgado, conforme informou o portal.

