Por que Vera Fischer não faz mais novelas? Atriz revela o verdadeiro motivo

Ao que tudo indica, o público assistirá Vera Fischer em novelas somente em reprises. Longe das telinhas desde 2018, quando esteve no elenco de 'Espelho da Vida', exibida na TV Globo, abriu o coração ao falar sobre seu afastamento e revelou o verdadeiro motivo para não atuar mais em folhetins.

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, Vera explicou que tem preferência por trabalhos em teatros e plataformas de streamings. " Eu não tenho mais a veleidade de fazer uma novela, assim como todas as novelas preciosas que eu fiz. Agora a gente quer fazer streaming, cinema e teatro ", declarou ela.

Apesar de não ter mais vontade de voltar às novelas, Vera Fischer garantiu que não planeja se aposentar. " É inevitável, e tenho uma criança interior que aflora muito. Quase sempre, quando fazemos trabalhos, isso me deixa viva e bem. Para entrar numa depressão nos dias de hoje não é difícil ", disse a veterana.

"Eu tenho uma energia, mesmo quando eu estou com dor aqui e ali, porque depois dos 70 nós temos dores. Mas quando você sobe no palco, a coisa se transforma, é uma magia", completou a artista.

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Vera Fischer atuou em diversos folhetins de sucesso como 'Perigosas Peruas' (1992), 'Laços de Família' (2000), 'O Clone' (2001), 'Caminho das Índias' (2009), 'Salve Jorge' (2012), entre outros.

Vera Fischer em Espelho da Vida - Foto: Globo / Paulo Belote

Vera Fischer abre o jogo sobre vida amorosa

Recentemente, a atriz Vera Fischer esteve no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo. Durante sua participação na atração matinal, a veterana abriu o jogo sobre a vida amorosa e revelou que, atualmente, prefere apenas flertar.

O assunto foi abordado por Vera logo após uma fã da plateia perguntar se a atriz ainda "gosta de namorar bastante". Em tom bem-humorado, a famosa contou que gosta de paquerar e explicou por que 'foge' de relações sérias.

"Namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos. Eu já estou acostumadinha comigo mesma", declarou a artista.

"Então, fica bonito flertar, paquerar, jogar uns olhares. Mas quando [alguém] chega perto, eu já dou uma fugidinha. Mas também já namorei muito", completou Vera Fischer, deixando no ar seu real status amoroso.

Vale lembrar que a atriz é bastante discreta quando se trata da vida pessoal e, atualmente, compartilha nas redes sociais apenas registros de seu dia a dia, sua rotina no trabalho e raríssimas fotos ao lado dos filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo.

