Otaviano Costa se despede do programa Melhor da Noite, da Band

O apresentador Otaviano Costa já tem data para se despedir do programa Melhor da Noite, da Band. Nesta terça-feira, 16, a emissora confirmou que ele fica na atração até o final de outubro. Até lá, ele dividirá sua rotina entre as gravações para a TV e seus empreendimentos particulares.

“Após decisão tomada em comum acordo com a Band, Otaviano Costa se prepara para deixar o Melhor da Noite. O apresentador segue no comando do programa até o dia 31 de outubro e continuará, em paralelo a isso, se dedicando aos seus negócios e projetos pessoais”, informaram.

De acordo com a coluna Play, a Band chegou a oferecer outro projeto para Otaviano Costa apresentar em 2026, mas os detalhes da negociação ainda não foram revelados.

Vale lembrar que Otaviano assumiu o comando do Melhor da Noite em março de 2025.

O amor de Flávia Alessandra e Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra abriu o jogo sobre a atual fase de seu casamento com o apresentador Otaviano Costa. Casados há 18 anos, os dois estão morando em cidades diferentes por causa do trabalho e precisaram ajustar a dinâmica da relação para tornar o afastamento algo leve.

Os dois estão passando alguns dias longe um do outro, já que Otaviano tem se dividido entre o Rio de Janeiro e São Paulo desde que começou a apresentar o ‘Melhor da Noite’, na Band. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz falou sobre o desafio de morar em outra cidade durante parte da semana.

“Otaviano seguiu o coração e voltou a apresentar, algo que ele estava com saudade. É o que ele ama e faz lindamente. Sabíamos que seria desafiador. Três dias fora de casa é difícil. Entendemos o quanto sentimos falta um do outro, não só como casal, mas também as meninas e a casa. Somos muito unidos, ele está ajustando a dinâmica. Quando voltarmos das férias, ele tentará não ficar tanto tempo fora. Acho que vai dar certo”, ela contou.

A atriz também falou sobre seu retorno à TV como a vilã Sandra em Êta Mundo Bom! “Está sendo maravilhoso reviver a Sandra. É um grande desafio, a personagem é incrível. Uma novela que está prosseguindo. Está sendo ótimo fazer parte disso, contar essa história, mas, sim, inicialmente, é uma participação breve, porém intensa. Estou em até o capítulo 13. Estamos em conversa para ver se volto ou não. Estamos nesse momento de espera”, destacou.

