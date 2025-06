Linha do tempo da saúde de Otaviano Costa: Do aneurisma à volta ao trabalho

O apresentador Otaviano Costa completou um ano da descoberta de um problema de saúde grave, que o fez passar por cirurgia de peito aberto. Relembre os detalhes

O apresentador Otaviano Costa tem uma história de superação para contar para todo mundo e se sentir orgulhoso de sua recuperação. Em 2024, ele foi diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica e precisou passar por uma cirurgia de peito aberto. Após a longa recuperação, ele está bem e trabalhando a todo vapor. Relembre a linha do tempo do problema de saúde dele:

Início de junho de 2024

O apresentador Otaviano Costa passou por um check-up no início de junho de 2024 após sentir uma dor na região das costelas. Após o exame de ecocardiograma, ele recebeu o diagnóstico de aneurisma da aorta ascendente torácica e informado de que corria o risco que o problema e saúde rompesse a qualquer momento. Logo depois, ele foi internado para ser operado.

"Estava passando o feriado de Corpus Christi com minha família quando comecei a sentir uma dorzinha na costela do lado direito. Nunca tinha sentido aquilo e ficou me incomodando por um tempo. Quando voltei para o Brasil, liguei para meu médico, Roberto Kalil, contei o que estava acontecendo e ele me pediu para fazer um ecocardiograma", disse ele ao Jornal O Globo.

A cirurgia

Ainda em junho, poucos dias após o diagnóstico, Otaviano foi operado em uma cirurgia de peito aberto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento durou cerca de 7 horas e correu dentro do previsto. A recuperação dele foi um sucesso e ele recebeu alta hospitalar.

"Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma externo detectável - e esse é o perigo do aneurisma - eu poderia realmente ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. No meu caso, foi causado por uma válvula chamada válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide. Ou seja, o normal era ter três, tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente. E, por ter só duas patinhas, jogava muito sangue na minha aorta, que inchou muito nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco", disse ele.

"Não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia muito invasiva. Abre o externo, que é essa parte do peito aqui, esse osso do peito. Abre, entra, e é muito sensível. Eu fui tomado por um turbilhão de emoções, foi quase que uma última vez para tudo. Teve uma hora que, sabendo que era fundamental a cirurgia, eu resolvi conversar comigo mesmo e dominei pela coragem. Entendi que era necessário. Durante esse mês inteiro, planejando a vida, eu vim para o Sírio Libanês no dia 8 de julho, no dia 10 eu fiz a cirurgia, que durou pouco mais de sete horas, eu estava muito apreensivo. Passei três dias na UTI e agora estou aqui em um apartamento na unidade coronária. Estou vivo", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otaviano Costa (@otaviano)

Final de julho de 2024

No final de Julho de 2024, Otaviano Costa falou abertamente sobre o seu problema de saúde em entrevista no Fantástico, da Globo. Na entrevista, ele contou que nasceu com uma válvula bicúspide e fazia acompanhamento regular com um cardiologista. Porém, ele deixou de ir ao médico nos últimos dois anos, que o foi o tempo necessário para o aparecimento do aneurisma. Ele só descobriu o problema por causa de outra dor, que surgiu na região da costela.

Então, o artista foi até o médico para realizar um ecocardiograma e foi diagnosticado com o aneurisma na aorta. “Em dois anos, eu passei desleixando, me negligenciando, sem fazer o ckeckup”, afirmou ele. “Sem fé e sem gratidão por esse lá em cima… Ele que mandou essa dorzinha na costela. Eu tenho absoluta certeza. Foi um simples ecocardiograma que salvou a minha vida”, afirmou. Por fim, ele contou que quer comemorar. “Eu não celebrei minha festa de 50 anos. Agora, vou celebrar a de 52”, finalizou.

Otaviano Costa no Fantástico - Foto: Reprodução / Globo

Fevereiro de 2025

Otaviano Costa concedeu uma entrevista ao Jornal O Globo e falou sobre sua readaptação após a cirurgia. Ele destacou as mudanças em sua rotina, incluindo na posição de dormir. "Reaprendi muita coisa. Os primeiros passos, o primeiro banho, junto com a equipe de enfermagem e depois sozinho, a primeira alimentação. É tudo sempre muito emocionante. No segundo dia, ainda na UTI, comecei a fazer fisioterapia, fiquei uns 60 dias dormindo apenas de frente, mudei praticamente toda a minha dieta e exercício físico, visto que eu não podia fazer nada. Mas o meu condicionamento e a minha musculatura foram um diferencial nesse quesito. Por conta do tempo que dormi de frente, por exemplo, se eu não treinasse costas e lombar, teria sido muito mais complicado", afirmou na época.

26 de fevereiro de 2025

Otaviano Costa assinou contrato com a Band. Ele assumiu o comando do programa Melhor da Noite na emissora e é um sucesso. Na época, ele contou que estavaradiante com a novidade em sua carreira na TV e a chance de fazer um programa ao vivo. "Estou muito feliz por retornar para casa por tudo o que a emissora representa para mim. Esse projeto atende vários aspectos da minha persona como artista e comunicador, a começar pelo fato de ser ao vivo, que é a minha essência, e isso me faz transbordar de alegria", disse ele.

E completou: "É uma satisfação ter pessoas tão talentosas ao meu redor, trazendo vários olhares, conteúdos e jeitos de se contar histórias. Além disso, abriremos um mapa com mil caminhos, já que o horário permite que falemos de tudo. Depois de tudo que eu vivi e sobrevivi diante da minha cirurgia cardíaca, essa minha volta à TV aberta é quase como um presente, aliás, um presente para o meu coração".

Junho de 2025

O apresentador se emocionou ao relembrar a data em que completou um ano da cirurgia. "6 de junho de 2024, o dia que eu descobri que podia morrer para valer. Uma semana antes eu estava passando o feriado com a família, e durante esse feriado eu descobri que estava com uma pequena dorzinha na costela. Essa dorzinha me chamou atenção pois me lembrou que eu não estava cuidando daquilo que era mais valioso para mim, a minha saúde. Dois anos sem fazer check up. E para administrar também uma válvula bicúspide, que eu nasci com ela aqui no meu coração, essa válvula que podia causar um aneurisma. Mas que, hipoteticamente, se tornava algo distante para mim. Um médico cardiologista começou a passar um gel que, até hoje, eu lembro da textura e temperatura, era frio", continuou Otaviano Costa, bastante emocionado.

"Do nada, no meio desse ecocardiograma, ele encosta na cadeira e fala: ‘Você tem um aneurisma na aorta ascendente torácica. É um inchaço da aorta, causado pela válvula bicúspide’. Eu perguntei: ‘Eu posso morrer?’. [E ele respondeu] ‘A qualquer momento, Otaviano'", relatou ele, explicando que a prática de qualquer esforço, como exercícios físicos, poderia romper a aorta.