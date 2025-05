Otaviano Costa e Flávia Alessandra vivem casamento à distância. Saiba o motivo

Otaviano Costa explica porque vive um casamento à distância com a esposa, Flávia Alessandra: ‘Desafio de ficar longe'

O apresentador Otaviano Costa contou que vive um casamento à distância com a atriz Flávia Alessandra por causa do trabalho. Os dois estão juntos há 19 anos e precisaram ficar alguns dias da semana longe um do outro por causa da rotina de trabalho dele. Hoje em dia, o artista se divide entre São Paulo - onde grava o programa Melhor da Noite, na Band - e o Rio de Janeiro - onde vive com a família.

"[A ponte-aérea] já teve mais evidente nas nossas vidas, mas tínhamos uma casa só. O que me desafia hoje é termos duas casas. Estou me estruturando, abrindo um espaço para as meninas estarem aqui porque o projeto é de longo prazo e quero que seja confortável para elas. Amo São Paulo, mas sou mais apaixonado pela nossa casa e vida no Rio. Estou fazendo o máximo para que aqui seja equivalente, para que elas tenham a sensação de um cantinho. Além do desafio de ficar longe delas, três dias na semana", disse ele ao site Gshow.

Então, ele comentou sobre o segredo para manter o casamento firme e forte ao longo do tempo. "Não tem uma regra, um manual, existe uma característica do casal predominante pelo bom humor, pela leveza, a gente tem isso muito bem resolvido, é uma potência. A leveza que a gente conduz nossa vida, nossa família, mesmo engolidos por mil acontecimentos ao redor, é imbatível. Vamos completar 19 anos de casados em outubro, isso é lindo. A gente brinca que foi humor à primeira vista quando nos conhecemos. A gente se cuida um para o outro, a gente se percebe, a gente melhora um para o outro", afirmou.

Você sabia? Flávia Alessandra e Otaviano Costa não usam aliança de casamento

A atriz Flávia Alessandra abriu o jogo sobre seu relacionamento com o apresentador Otaviano Costa. A artista comentou a complicidade com o marido e explicou o motivo de os dois não usarem alianças. Segundo ela, os dois decidiram parar de usar os anéis já que sempre precisavam tirar para gravar. Mas encontraram uma solução criativa.

"A gente usou no início, mas temos que tirar quando vamos gravar. Ele sempre perdia, e dava uma despesa neste início do casamento. Foram umas quatro alianças em não sei quanto tempo. Uma hora a gente falou: "Quer saber, vamos deixar então a aliança. Vamos fazer uma tatuagem". Foi quando a gente decidiu e tatuou uma coroazinha um para o outro", contou em entrevista ao jornal O Globo.

Sobre a cumplicidade com o marido, ela avalia: "A gente brinca que o nosso relacionamento foi humor à primeira vista. Mas, além da leveza, eu acho que precisa ter um item, que é admiração. Ambos os lados precisam admirar o outro em vários setores, profissionalmente, como pai, como amigo".

