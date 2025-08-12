CARAS Brasil
  Tarólogo alerta Nicole Bahls sobre bomba no Dança dos Famosos: 'Por conversas'
Atualidades

Tarólogo alerta Nicole Bahls sobre bomba no Dança dos Famosos: 'Por conversas'

Em conversa com a CARAS Brasil, vidente analisa energia da Nicole Bahls no quadro Dança dos Famosos e aponta momento negativo para ela na competição

Publicado em 12/08/2025, às 16h20

Nicole Bahls no Dança dos Famosos
Nicole Bahls no Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram/Globo

Nicole Bahls (39) acaba de estrear no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo, e já movimenta os bastidores. A modelo, que se apresentou pela primeira vez no último domingo, enfrentou críticas após errar parte da coreografia, mas segue firme na competição.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto analisou, por meio de cartas de tarô e sua mediunidade, as chances de Nicole no reality. E, segundo ele, o cenário não é dos mais otimistas.

“A energia dela aparece como muito fraca. As energias que cercam a Nicole são frágeis. Ela está ali, mas não por amor à dança, está pela visibilidade”, afirmou.

Val Couto reforçou que a motivação principal da modelo não seria a paixão pela arte: “Se eu dissesse que a Nicole está participando por paixão à dança, estaria enganando vocês. Ela está pela mídia, pelo destaque de estar na Dança dos Famosos.”

Sobre o desempenho, o tarólogo foi direto: “A chance de ela vencer é muito baixa. As cartas mostram uma possibilidade pequena de vitória. Na verdade, as cartas nem indicam uma eliminação direta.”

O especialista ainda fez uma previsão ousada sobre a permanência dela no quadro: Existe a possibilidade de que a Nicole desista no meio do caminho. Isso pode acontecer, principalmente, por causa de conversas desencontradas, piadas, memes ou até figurinos exagerados. Eu vejo algo nesse sentido como um possível motivo para a saída dela do programa.”

Performance de Nicole Bahls na Dança dos Famosos

Nicole Bahls chamou a atenção por sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no primeiro dia de apresentações. Ela dançou com seu grupo, mas apareceu perdida com a coreografia e deu o que falar na internet e no palco. 

Todo mundo percebeu que ela esqueceu os passos da dança e estava atrasada nos passos. Tanto que ela virou comentário no palco entre os jurados. Em sua defesa, ela disse: "Eu estou lutando muito. Não quero sair muito. Deixa eu fazer mais aulas”. Então, o apresentador Luciano Huck a apoiou e disse que ela tem chance de se recuperar na competição: "Vai todo mundo ajudar. Você vai ver que na terceira semana já vai estar no tempo”.

