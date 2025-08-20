CARAS Brasil
  Mel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil
Deu ruim

Mel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil

Apresentadora Mel Fronckowiak relembra situação inusitada durante première e revela prejuízo inesperado: "Fiz o meu melhor"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 19h26

Mel Fronckowiak
Mel Fronckowiak - Foto: Reprodução / Instagram

Na última terça-feira (19), Mel Fronckowiak participou do programa Que História É Essa, Porchat?, e compartilhou um episódio curioso que viveu em Hollywood. A atriz relembrou a première de um filme em que acompanhava o marido, Rodrigo Santoro, e contou que, por conta de uma escolha inusitada, acabou tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 27 mil.

Durante a entrevista, Mel explicou que Rodrigo seguia uma dieta vegetariana para um novo papel, mas que o buffet do evento era completamente à base de carne. Sem resistir, decidiu aproveitar ao máximo a ocasião.

"Era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida: cascata, escultura de comida. E aí, de repente, esbarramos com uma bandeja de prata cheia de carne, de filé mignon ao molho de pimenta, que é uma coisa que eu adoro! Era o dia mais feliz da minha vida", contou.

Prejuízo inesperado

A atriz ainda relembrou que o momento parecia tão inusitado que não pensou duas vezes antes de se planejar: "Bebemos mais um vinho e a bandeja de carne não baixava. Aí pensei: é um sinal, vou acordar de ressaca e levar essa carne para casa!"

Mel revelou que guardou a carne em uma bolsa de grife emprestada e só depois percebeu o problema. "A bolsa não era mais uma bolsa. Era um cheiro de carne… Não dava para negar que eu tinha feito uma coisa muito errada com aquela bolsa. E aí começa o desespero", disse.

A atriz tentou limpar o acessório, mas sem sucesso. "Usei vários produtos de limpeza. Gente, juro por Deus, fiz o meu melhor, mas a bolsa foi e voltou. Claro que tive que comprar outra", explicou. No fim, o episódio terminou com Mel precisando desembolsar cerca de US$ 5 mil para substituir o item, que, convertido, chega a aproximadamente R$ 27 mil.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

