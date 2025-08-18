CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Rodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas
Atualidades / Família

Rodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas

O ator Rodrigo Santoro falou sobre a decisão de preservar a imagem de seus filhos, Nina, de oito anos, e Cora, de um aninho

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 18/08/2025, às 09h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rodrigo Santoro e os filhos
Rodrigo Santoro e os filhos - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Rodrigo Santoro mantém a sua família longe dos holofotes. Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 17, ele falou sobre a decisão de preservar a imagem de seus filhos, Nina, de oito anos, e Cora, de um aninho, que são fruto de seu relacionamento a atriz Mel Fronckowiak.

"Você não divulga fotos delas, do rostinho. Tem alguma preocupação com isso? Até porque a escolha de ser público é sua, e não delas, ainda", questionou a repórter do dominical. "Isso é uma reverberação de como eu sou, de como sempre fui na minha vida, na minha relação com o mínimo de intimidade que eu preciso para a minha saúde mental" respondeu o artista. 

Santoro convive com a fama desde o fim dos anos 1990, quando ganhou destaque na minissérie Hilda Furacão. E admitiu:  "Não é fácil lidar com a fama e os holofotes. Eu nunca quis me afastar dos meus afetos, das minhas raízes, do que me alimenta e me sustenta, quem eu sou."

O desmame das filhas de Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro

Recentemente, Mel Fronckowiak postou um relato sobre o processo de desmame das filhas. "Nina desmamou sozinha com 11 meses. E, apesar do sentimento de tristeza porque queria continuar amamentando, foi libertador ter meu corpo de volta. Cora fez um ano e seguimos assim. Muito por insistência minha, confesso. Talvez um lado meu precisasse se reconciliar com o tempo pra dizer que sim, amamentei até um ano, mas talvez tenha uma parte em mim que ainda não está pronta pro desmame", confessou ela no começo do relato.  

Em seguida, Mel abriu o jogo sobre ser mãe pela segunda vez. "Na segunda experiência com a maternidade, tenho tido mais serenidade pra me ouvir e pensar se estou preparada pra certos processos ou não. Amamentar é um desafio enorme e também uma das sensações mais maravilhosas do mundo. E, com toda a admiração que tenho pelas mães que não quiseram ou não puderam, sigo ainda precisando desse momento nosso", ressaltou. Veja o relato completo!

Leia também:Mel Fronckowiak atende pedido da filha com Rodrigo Santoro: 'Aventura'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Rodrigo Santoro
Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro   

Leia também

Mudança

Mila Braga e Yudi Tamashiro - Foto: Reprodução/Instagram

Yudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'

Repercussão

Nadine Gonçalves - Foto: Van Campos / AgNews

Mãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine

luto

Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Torres publica mensagem de despedida após morte da sogra: 'Mulher impressionante'

Eita!

Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha após piora: 'Não consegue'

Diferente!

Carolina Dieckmmann conta que o filho não comeu bolo - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann conta que o filho recusou comer bolo de sua festa

decisão

Karol Gerez e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Bailarina que viu seu nome envolvido em rumores anuncia saída do balé de Zé Felipe

Últimas notícias

Famosas escolheram nomes diferentes para os filhosPalo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
Viih Tube mostra a barriga após cirurgiasViih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja
O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina ArrudaMédico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'
Cena do filme 2 Filhos de Francisco, título emocionante para o Dia dos PaisCelebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
Mila Braga e Yudi TamashiroYudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'
ThaliaThalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanoma e hoje está totalmente recuperadaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
FaustãoIrmã de Faustão assume cargo importante no SBT. Saiba qual
Rodrigo Santoro e os filhosRodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade