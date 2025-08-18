Rodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas

O ator Rodrigo Santoro falou sobre a decisão de preservar a imagem de seus filhos, Nina, de oito anos, e Cora, de um aninho

O ator Rodrigo Santoro mantém a sua família longe dos holofotes. Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 17, ele falou sobre a decisão de preservar a imagem de seus filhos, Nina, de oito anos, e Cora, de um aninho, que são fruto de seu relacionamento a atriz Mel Fronckowiak.

"Você não divulga fotos delas, do rostinho. Tem alguma preocupação com isso? Até porque a escolha de ser público é sua, e não delas, ainda", questionou a repórter do dominical. "Isso é uma reverberação de como eu sou, de como sempre fui na minha vida, na minha relação com o mínimo de intimidade que eu preciso para a minha saúde mental" respondeu o artista.

Santoro convive com a fama desde o fim dos anos 1990, quando ganhou destaque na minissérie Hilda Furacão. E admitiu: "Não é fácil lidar com a fama e os holofotes. Eu nunca quis me afastar dos meus afetos, das minhas raízes, do que me alimenta e me sustenta, quem eu sou."

O desmame das filhas de Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro

Recentemente, Mel Fronckowiak postou um relato sobre o processo de desmame das filhas. "Nina desmamou sozinha com 11 meses. E, apesar do sentimento de tristeza porque queria continuar amamentando, foi libertador ter meu corpo de volta. Cora fez um ano e seguimos assim. Muito por insistência minha, confesso. Talvez um lado meu precisasse se reconciliar com o tempo pra dizer que sim, amamentei até um ano, mas talvez tenha uma parte em mim que ainda não está pronta pro desmame", confessou ela no começo do relato.

Em seguida, Mel abriu o jogo sobre ser mãe pela segunda vez. "Na segunda experiência com a maternidade, tenho tido mais serenidade pra me ouvir e pensar se estou preparada pra certos processos ou não. Amamentar é um desafio enorme e também uma das sensações mais maravilhosas do mundo. E, com toda a admiração que tenho pelas mães que não quiseram ou não puderam, sigo ainda precisando desse momento nosso", ressaltou. Veja o relato completo!

