Acabou! Lorena Maria anuncia o fim do namoro com MC Daniel

Depois de especulações por causa de viagem, Lorena Maria confirma o fim do namoro com MC Daniel: ‘Nosso ciclo chegou ao fim’

A influenciadora digital Lorena Maria anunciou que terminou o namoro com MC Daniel, que é o pai do seu filho, Rás, de 5 meses. Na noite deste sábado, 12, ela compartilhou um recado nas redes sociais para informar seus fãs que o relacionamento acabou e pediu que respeitem este momento.

“Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos”, disse ela.

E completou: “A quem torcei por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria para você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. obrigada”.

A viagem de MC Daniel com o filho

A influenciadora Lorena Maria usou seu perfil nesta sexta-feira, 11, para rebater críticas que recebeu após autorizar o filho, Rás, de apenas cinco meses, a viajar com o pai, o cantor MC Daniel. O destino da viagem foi Maceió, onde o menino foi levado pela família paterna para conhecer parentes.

O comentário de uma seguidora, que escreveu: “Coragem deixar viajar, mesmo que seja com o pai”, motivou a resposta de Lorena. “Eu tinha que fazer o quê? Proibir o pai de fazer coisas com o próprio filho?", rebateu através de um Story no Instagram.

"Ele é muito amado e muito bem cuidado por toda família. O que mata mesmo é a saudade. Eu jamais posso proibir o pai de fazer algo que gosta com o próprio filho, mesmo que para mim seja difícil”, completou ela.

Antes do desabafo, a influenciadora havia publicado fotos do filho e destacou: "Graças a Deus você chega amanhã, pois eu estou prestes a partir de saudade". Em outro Story, ela brincou ao postar foto com seu cachorro: "Tem esse filho aqui também que tá sempre atrás da mamãe."