MC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine

Funkeiro MC Daniel compartilhou troca de mensagens com Anitta para esclarecer rumores sobre ter sido barrado em área VIP da festa
O cantor MC Daniel se manifestou nas redes sociais para desmentir os rumores de que teria sido barrado na festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na última sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A informação havia sido divulgada pela apresentadora Gaby Cabrini, do programa Fofocalizando.
Para esclarecer a situação, Daniel publicou nos stories do Instagram um print de uma conversa com a cantora Anitta. Na troca de mensagens, a artista negou que houvesse qualquer divisão de convidados na festa. “De onde tiraram que tinha área VIP na festa, gente?”, escreveu Anitta.
No print, MC Daniel ironizou a situação: “E que eu fui com você, mas fui barrado”. Anitta respondeu com risadas, enquanto o funkeiro complementou, em tom de sarcasmo: “Ainda tinha uma área VIP dos VIPs restrita, que separava convidados selecionados”. Em seguida, a cantora rebateu: “Quem será que inventa essas coisas? Eu fico muito curiosa”.
Os rumores começaram após Cabrini afirmar, na última segunda-feira, 18, que o evento teria contado com um espaço reservado para celebridades 'A-list', como Anitta, Luciano Huck e Xuxa, e que MC Daniel não teria conseguido acesso. A versão acabou repercutindo nas redes sociais e gerou diversas especulações entre os fãs.
Ver essa foto no Instagram
A festa de Bruna Marquezine aconteceu em um dos pontos turísticos mais icônicos do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Portal LeoDias, a atriz explicou que a ideia da locação partiu de um amigo e que queria comemorar a data em um espaço especial.
“É um cartão postal do Rio de Janeiro. Uma locação muito bonita, muito especial. Um amigo me fez essa sugestão e eu achei que era uma boa ideia”, disse Bruna.
A comemoração reuniu familiares, amigos próximos e diversas celebridades, sendo um dos eventos mais comentados da semana. Com a grande repercussão nas redes, o aniversário da atriz continua atraindo atenção, tanto pelo cenário quanto pelos rumores desmentidos por MC Daniel, mantendo a festa entre os assuntos mais falados.
Leia também: Anttónia supera Bruna Marquezine e leva título de mais glamourosa: veja resultado
Desabafo
Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi
|MC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine
|Médico alerta Virginia Fonseca sobre atitude perigosa para saúde: 'Escute os sinais do corpo'
|Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde
|Menino ou menina? Gabi Luthai e Teo Teló revelam gênero do segundo filho
|Patrícia Poeta fala da expectativas para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
|Médico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
|Bruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
|Autópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
|Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
|Maya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência