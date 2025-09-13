Marcos Mion anuncia despedida de cargo na Globo: ‘É o último’

O apresentador Marcos Mion choca ao revelar que vai se despedir de um cargo que assumiu ao chegar na Globo: ‘Eu não consigo mais'

O apresentador Marcos Mion está em clima de despedida de um dos seus cargos na Globo. Ele anunciou que não irá mais participar da cobertura de festivais de músicas. A decisão foi revelada na noite de sexta-feira, 13, quando ele fez parte da transmissão do show do grupo Backstreet Boys no The Town.

O astro disse que não consegue mais conciliar sua agenda profissional para participar da cobertura dos festivais. Assim, ele ficará apenas com a função de apresentador do Caldeirão com Mion.

“Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer, e, às vezes, eu não consigo mais conciliar. Já é um acordo com a Globo esse, mas eu estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa”, disse ele ao vivo.

Marcos Mion fala sobre a possibilidade de apresentar o BBB

O Portal LeoDias visitou os bastidores do Caldeirão do Mion, na Globo, e conversou com Marcos Mion sobre os rumores envolvendo o Big Brother Brasil. Durante a entrevista, o apresentador relembrou sua trajetória com realities como Ídolos, A Casa e, principalmente, A Fazenda, destacando que a consagração como apresentador veio neste último, e foi questionado sobre assumir o cargo no reality da Globo.

A entrevistadora explicou ao apresentador que, por ter se destacado na apresentação de realities, os rumores acabam surgindo a cada nova edição do programa: “Toda vez que vai começar o Big Brother é aquela especulação que a comunicação da Globo tem que ficar desmentindo se você vai”.

O apresentador prontamente respondeu “Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não é nem uma questão de eu querer ou não. Essa possibilidade não existe”, deixando claro que essa possibilidade nem é considerada. Mion também fez questão de elogiar Tadeu Schmidt, que atualmente apresenta o reality. “O Tadeu é um mestre no que ele faz. Ele domina aquilo, brilha, e isso nem é cogitado”, disse Mion.

Além de encerrar os rumores, Mion fez questão de ressaltar que está focado no sucesso do Caldeirão, que segue consolidado na programação da Globo. Ele reconheceu também o impacto do Big Brother Brasil sob a condução de Tadeu, destacando que o programa se mantém como um dos maiores fenômenos de audiência da emissora.

