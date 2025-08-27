Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

Apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, comentou rumores sobre assumir o comando do reality e teceu elogios a Tadeu Schmidt

O Portal LeoDias visitou os bastidores do Caldeirão do Mion, na Globo, nesta segunda-feira, 25, e conversou com Marcos Mion sobre os rumores envolvendo o Big Brother Brasil.

Durante a entrevista, o apresentador relembrou sua trajetória com realities como Ídolos, A Casa e, principalmente, A Fazenda, destacando que a consagração como apresentador veio neste último, e foi questionado sobre assumir o cargo no reality da Globo.

A entrevistadora explicou ao apresentador que, por ter se destacado na apresentação de realities, os rumores acabam surgindo a cada nova edição do programa: "Toda vez que vai começar o Big Brother é aquela especulação que a comunicação da Globo tem que ficar desmentindo se você vai”.

O apresentador prontamente respondeu “Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não é nem uma questão de eu querer ou não. Essa possibilidade não existe”, deixando claro que essa possibilidade nem é considerada. Mion também fez questão de elogiar Tadeu Schmidt, que atualmente apresenta o reality. "O Tadeu é um mestre no que ele faz. Ele domina aquilo, brilha, e isso nem é cogitado", disse Mion.

Além de encerrar os rumores, Mion fez questão de ressaltar que está focado no sucesso do Caldeirão, que segue consolidado na programação da Globo. Ele reconheceu também o impacto do Big Brother Brasil sob a condução de Tadeu, destacando que o programa se mantém como um dos maiores fenômenos de audiência da emissora.

Mion também fala sobre relação com Rodrigo Faro

Durante o bate-papo, Mion comentou ainda os rumores de uma suposta rivalidade com Rodrigo Faro, assunto que voltou à tona com as negociações do apresentador com a Globo. Ele explicou que nunca houve desentendimento entre os dois e que o motivo de não segui-lo nas redes sociais estava relacionado ao seu desligamento da Record.

O apresentador aproveitou para reforçar que torce pelo sucesso de Faro e que ele será bem-vindo na Globo, encerrando mais uma polêmica sobre sua relação com outros nomes do entretenimento.

