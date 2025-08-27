CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
TV / Big Brother Brasil

Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

Apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, comentou rumores sobre assumir o comando do reality e teceu elogios a Tadeu Schmidt

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 16h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Marcos Mion e Tadeu Schmidt
Marcos Mion e Tadeu Schmidt - Foto: Globo / Trouva / Alessandra Lima

O Portal LeoDias visitou os bastidores do Caldeirão do Mion, na Globo, nesta segunda-feira, 25, e conversou com Marcos Mion sobre os rumores envolvendo o Big Brother Brasil.

Durante a entrevista, o apresentador relembrou sua trajetória com realities como Ídolos, A Casa e, principalmente, A Fazenda, destacando que a consagração como apresentador veio neste último, e foi questionado sobre assumir o cargo no reality da Globo.

A entrevistadora explicou ao apresentador que, por ter se destacado na apresentação de realities, os rumores acabam surgindo a cada nova edição do programa: "Toda vez que vai começar o Big Brother é aquela especulação que a comunicação da Globo tem que ficar desmentindo se você vai”.

O apresentador prontamente respondeu “Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não é nem uma questão de eu querer ou não. Essa possibilidade não existe”, deixando claro que essa possibilidade nem é considerada. Mion também fez questão de elogiar Tadeu Schmidt, que atualmente apresenta o reality. "O Tadeu é um mestre no que ele faz. Ele domina aquilo, brilha, e isso nem é cogitado", disse Mion.

Além de encerrar os rumores, Mion fez questão de ressaltar que está focado no sucesso do Caldeirão, que segue consolidado na programação da Globo. Ele reconheceu também o impacto do Big Brother Brasil sob a condução de Tadeu, destacando que o programa se mantém como um dos maiores fenômenos de audiência da emissora.

Mion também fala sobre relação com Rodrigo Faro

Durante o bate-papo, Mion comentou ainda os rumores de uma suposta rivalidade com Rodrigo Faro, assunto que voltou à tona com as negociações do apresentador com a Globo. Ele explicou que nunca houve desentendimento entre os dois e que o motivo de não segui-lo nas redes sociais estava relacionado ao seu desligamento da Record.

O apresentador aproveitou para reforçar que torce pelo sucesso de Faro e que ele será bem-vindo na Globo, encerrando mais uma polêmica sobre sua relação com outros nomes do entretenimento.

Leia também: Marcos Mion quebra o silêncio sobre rivalidade com Rodrigo Faro

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

marcos mionbig brother brasilTadeu Schmidt
Marcos Mion Marcos Mion   

Leia também

Eita

MC Daniel - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck

VIXE!

Marcos Mion - Foto: Globo / Trouva

Marcos Mion quebra o silêncio sobre rivalidade com Rodrigo Faro

Aparição

Renata Abravanel - Foto: Reprodução / Globo

Filha de Silvio Santos aparece em reportagem da Globo. Saiba o motivo

Família

Fernando Pinheiro Jr e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro fala sobre o irmão especial: ‘É um menino supercarinhoso’

ANIVERSÁRIO

Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anos - Foto: Paulo Jabur/Memória Globo

Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo

Novela

Walcyr Carrasco - Foto: Globo / Léo Rosario

Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade