Luciana Gimenez fica chocada ao presenciar parto de bebê reborn na TV: 'Tô passada'

A apresentadora Luciana Gimenez se surpreendeu ao presenciar, ao vivo no Superpop, o parto de um bebê reborn. Veja o momento

A apresentadora Luciana Gimenez se surpreendeu ao presenciar, ao vivo no Superpop, o parto de um bebê reborn — boneco hiper-realista tratado como uma criança de verdade. A atração da RedeTV!, exibida nesta quarta-feira, 7, abordou a moda dos bonecos realistas e recebeu no palco uma parteira especializada nesse universo.

No palco, uma placenta simulada, de silicone, foi colocada dentro de uma banheira. Em seguida, a parteira começou a cortar e revelou o bebê reborn dentro do que seria o útero. "Tem um bebê dentro? Gente, chocada! Ela está até com a cabecinha para baixo, como sai mesmo... Passada! Meu Deus...", comentou Luciana ao ver o momento.

"Ela está tirando agora o pézinho e é uma menina, uma menininha. Chocada. É muito parecidinha. Ai, que bonitinha. Gente, ela é linda, chocada", continuou a apresentadora enquanto a parteira colocava a boneca em uma manta. Na sequência, a profissional revelou que a pequena veio com o nome Hadassa e mostrou que ela tem até uma pulseira de maternidade.

E a apresentadora leu as características da boneca descritas na pulseira. "2,4kg, 46 centímetros... Gente, impressionante. Vamos colocar a pulseirinha nela. É assim que faz para não trocar o bebê... Gente, passada", soltou ela.

Nas redes sociais, o momento dividiu opiniões. "Gente o mundo tá enlouquecendo ou sou eu que estou fora de órbita total? Pra que mostrar isso num programa?", disse uma. "Essas coisas estão indo longe demais, to ficando com medo", comentou outra. "Gente, desde quando começaram a normalizar esse negócio sem nexo e sem noção?", opinou mais um.

Veja como foi o momento:

O que é Bebê reborn?

Os bebês reborn são bonecos hiper-realistas criados para se parecerem com bebês de verdade, geralmente com traços de recém-nascidos. A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que fez um alerta sobre os riscos dessa prática e como ela pode revelar problemas mais profundos. Leia a entrevista!

