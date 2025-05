A musa fitness Gracyanne Barbosa chama a atenção dos fãs ao compartilhar foto intrigante; na publicação, ela enfatiza: "Benício me trouxe felicidade"

Na noite desta terça-feira, 6, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41, usou o seu perfil no Instagram para fazer uma declaração calorosa a um bebê reborn. Na imagem, o boneco aparece deitado usando roupinha de bebê. A publicação pegou os seguidores de surpresa, que se abismaram: “Foi hackeada, não é possível”, escreveu uma seguidora na seção de comentários.

Na declaração, a ex-BBB enfatizou: “Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me juigar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê!”, escreveu na legenda da publicação.

Até mesmo a sua irmã, Giovanna Jacobina, que entrou para o BBB 25 com Gracyanne, ficou confusa: “Gente do nada”. Alguns seguidores identificaram, no canto da foto, uma marca d'água, que deve corresponder a um programa de inteligência artificial usado para gerar a imagem.

Confira, abaixo, o post emblemático:

Recentemente, Jojo Todynho também pegou os fãs de surpresa ao simular um parto usando um bebê reborn. O boneco foi utilizado para fazer uma pegadinha com o namorado da influencer, o policial militar Thiago Gonçalves.

Na seção de comentários, os fãs se divertiram: "Você não existe"; "Agora leva pra consultar no SUS!"; "Não dá com você" e "Ele [Thiago] tem uma calma", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação. Confira o momento!

Técnica para desinchar a barriga

Recentemente, Gracyanne Barbosa revelou o seu método para recuperar a barriga chapada. Isso porque, após não conseguir manter a rotina de treinos durante o BBB 25, ela recorreu o exercício de vacuum abdominal :

"Hoje eu fiz vacuum [abdominal] em pé. Sempre mostro para vocês no quatro apoios porque é mais fácil, mas em pé eu ainda tenho mais dificuldade", começou. "Acho que vou fazer uma live ou chamar um profissional para explicar melhor, porque sempre me perguntam muito, e eu não tenho conhecimento suficiente."

E elencou os benefícios do exercício:"Sinto uma melhora no sistema digestivo, meu intestino funciona melhor e acho que consigo ter mais controle do core. Vocês lembram de quando eu saí do BBB? Eu falei para vocês que estava com a barriga bem inchadinha, olha como já melhorou", disse. Saiba mais sobre a técnica!

