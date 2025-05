A apresentadora Luciana Gimenez avalia a maternidade do primogênito Lucas Jagger, de 25 anos, fruto de sua antiga relação com o cantor Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, é mãe de dois: Lucas Jagger, de 25 anos, da antiga relação dela com o cantor britânico Mick Jagger, de 81; e Lorenzo, de 14 anos, do antigo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho, de 63 . Com a vinda do primogênito, a famosa contou como passou a lidar com as críticas negativas relacionadas a sua vida e carreira.

"Acho que depois que você tem filho, você não liga mais para nada, porque você tem filho. Povo pode falar o que quiser, porque tem coisas mais importantes para me preocupar.", admitiu em entrevista à Quem."Depois que eu tive meu primeiro filho, o Lucas, realmente, não ligo a mínima para o que falam"", completou.

Na ocasião, Gimenez ainda divertiu-se ao falar sobre novo aprendizado após se tornar mãe: "Eu aprendi que eu preciso dormir muito", disse.

Luciana Gimenez passa por cirurgia de emergência

Em março deste ano, Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência na coluna cervical ao sentir dores intensas após marcar presença nos desfiles de Carnaval .

"Na quarta-feira de manhã levantei cedo mas não levantava. Uma dor inacreditável. Eu não conseguia escovar o dente, o braço ficou mole. Coloquei a primeira roupa que apareceu, mas andando auxiliada", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

Ela buscou ajuda médica e descobriu uma hérnia na vértebra C6 na parte inferior do pescoço: "Nunca tive tanto medo na minha vida", confessou.

Pós-cirurgia, Luciana surpreendeu ao mostrar sinais de recuperação três horas após a cirurgia - conseguindo, inclusive, caminhar. Embora tenha ficado com sequelas temporárias na voz, as sessões frequentes de fisioterapia e fonoaudiologia garatiram uma recuperação completa.

