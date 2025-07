João Vicente de Castro chora ao falar de Preta Gil: ‘Sempre cuidou de nós’

João Vicente de Castro fica com a voz embargada e emocionado ao fazer depoimento de despedida para Preta Gil

O ator João Vicente de Castro surgiu com lágrimas nos olhos e a voz embargada ao falar sobre Preta Gil. Em um depoimento no programa Papo de Segunda, do GNT, ele falou sobre a despedida da amiga, que faleceu aos 50 anos após lutar contra o câncer por dois anos.

"Não poderia deixar de vir aqui, em nome de toda a produção, prestar essa homenagem à querida Preta Gil, que nos deixou ontem. Eu queria dizer que ela não vai deixar a gente, ela vai permanecer com a gente sempre, assim como ela sempre cuidou de nós", disse ele.

E completou: "Preta era uma pessoa muito admirável, e por isso essa comoção que estamos vendo na internet. Preta foi uma vó incrível, uma mãe incrível e uma filha incrível. Ela usou sua herança de ser filha de Gil, Sandra e Flora e todo seu talento para lutar por igualdade e fazer a diferença na vida de muitas pessoas".

Por fim, ele afirmou: "A Preta viveu lindamente, como poucas pessoas viveram. Elas afirmava sua existência a todo momento, ela jamais se enquadrou, ela foi feliz, ela fez o que quis, riu muito... Lembrei da gargalhada dela. Enfim, isso vai permanecer com a gente!".

Obrigada por tanto, Preta Gil 🖤 Essa é a homenagem do #PapoDeSegundaNoGNT a essa mulher maravilhosa, que marcou a vida de tantas pessoas com sua voz potente e seu amor inigualável pela vida. pic.twitter.com/RbqSYtxvlO — Canal GNT (@canalgnt) July 22, 2025

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

