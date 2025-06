Henri Castelli expõe real motivo de estar afastado das novelas

O ator Henri Castelli compôs o elenco de Malhação: Toda Forma de Amar em 2019, desde então, o artista está longe dos folhetins da TV brasileira

O ator Henri Castelli vive em Miami, nos Estados Unidos, há dois anos, mas desde 2019 ele está longe das novelas - sendo o seu último trabalho feito na TV em Malhação: Toda Forma de Amar, da TV Globo . Sem compor o elenco de folhetins da televisão brasileira, ele esclareceu a razão de estar asfatado da teledramaturgia.

Em entrevista à coluna Play, do Jornal O Globo, Castelli explicou que está em processo de regulamentação de sua cidadania norte-americana. O que o impede de ficar longos períodos fora do país.

“Minha vida inteira foi dentro da televisão. São 26 anos de TV Globo e 23 novelas. Então claro que sinto falta. Mas estou no processo de cidadania americana e não posso ficar mais de cinco meses fora do país por enquanto. Então não consigo fazer uma novela inteira. Posso fazer uma participação, uma série ou algo nesse sentido“, explicou.

No teatro, Castelli retornou à peça Meu Ex-Imaginário e está no elenco do filme A Mulher na Caixa. Aos 47 anos, ele também é proprietário de uma empresa que ajuda brasileiros que desejam viver nos Estados Unidos.

Henri Castelli nega rumores de affair com produtora de conteúdo adulto

Recentemente, Henri Castelli negou os rumores sobre sua vida pessoal. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o artista foi fotografado ao lado de uma produtora de conteúdo adulto e surgiram rumores de que ele estaria vivendo um affair com ela. Mas ele negou.

Segundo a publicação, ele se pronunciou por meo de sua equipe. Os representantes dele contaram que o Castelli estava em um aeroporto para embarcar rumo aos Estados Unidos quando a mulher pediu para tirar uma foto porque é fã dele. Veja!

