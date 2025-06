Henri Castelli nega rumores de affair com produtora de conteúdo adulto

Equipe de Henri Castelli explica foto dele com mulher que cria conteúdo adulto e diz que ele está solteiro

O ator Henri Castelli desmentiu os rumores sobre sua vida pessoal. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o astro foi fotografado ao lado de uma produtora de conteúdo adulto e surgiram rumores de que ele estaria vivendo um affair com ela. Porém, ele negou.

A publicação contou que o ator se pronunciou por meo de sua equipe, que explicou como a foto surgiu. Os representantes dele contaram que o Castelli estava em um aeroporto para embarcar rumo aos Estados Unidos quando a mulher pediu para tirar uma foto porque é fã dele. Então, ele tirou a foto com a fã.

Assim, Henri negou que esteja em um novo relacionamento. Ele está solteiro desde 2021, quando se separou de Sabrina Caminski.

Reflexão de Henri Castelli

Há poucos dias, Henri Castelli compartilhou uma mensagem positiva nas redes sociais em um momento reflexivo de sua rotina. "O verdadeiro valor de uma pessoa não está na beleza de sua face, nem na riqueza de seus bens. Está na simplicidade de seus atos e na sinceridade de suas palavras. Que possamos lembrar todos os dias que, mais importante do que aparentar, é ser de verdade com o coração puro, gestos sinceros e palavras que edificam. Que Deus esteja sempre no controle de nossas vidas, nos guiando no caminho da humildade, do amor e da verdade. Quando Ele conduz, nossos passos se firmam, nossas intenções se alinham ao bem, e nossos dias se tornam mais leves e significativos", afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)

Henri Castelli tem sequela irreversível

Henri Castelli ficou com uma sequela irreversível em razão da agressão que sofreu em dezembro de 2020, em um restaurante na Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. Segundo o laudo pericial, o artista ficou com parestesia, sensação de formigamento ou dormência que pode acometer mãos, pés, pernas, braços e até mesmo boca e orelhas.

De acordo com o perito que assina o laudo de Henri Castelli, a condição do ator deve ser permanente e, atualmente, não possui tratamento. Na época da briga, o artista sofreu uma agressão e teve sua mandíbula fraturada. Apesar das sequelas, ele seguiu focado em sua carreira.

Leia também: Henri Castelli fala sobre recuperação após cirurgia na perna: 'Importante'