Saiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional e estreia no Globo Repórter

Após 29 anos no Jornal Nacional, William Bonner tem data marcada para se despedir do noticiário e estrear no Globo Repórter; saiba detalhes

O jornalista William Bonner surpreendeu o público ao revelar, no início desta semana, que deixará a bancada do 'Jornal Nacional' em novembro. O comunicador, que se tornou o âncora com mais tempo de permanência no noticiário, passará a apresentar o 'Globo Repórter' ao lado de Sandra Annenberg a partir de 2026.

E, ao que tudo indica, Bonner já possui data de estreia no programa exibido às sextas-feiras na Globo. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York.

William Bonner ficará no 'Jornal Nacional' até novembro deste ano, sendo substituído por César Tralli. A notícia foi confirmada pelo comunicador ao vivo, durante o telejornal de segunda-feira, 1º. Na ocasião, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata [Vasconcellos] nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele, na ocasião.

Segundo Bonner, o desejo de sair do JN aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Além disso, ele também explicou que deseja ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. O jornalista é pai dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinicius Bonemer, frutos da antiga união com Fátima Bernardes.

William Bonner - Foto: Globo / Sergio Zalis

Como foi a estreia de William Bonner no JN?

Na Globo desde 1986, William Bonner assumiu o posto titular do telejornal após 10 anos de casa, em abril de 1996. Ele, que já havia ocupado a bancada como substituto em outras ocasiões, dividiu a apresentação do noticiário com a jornalista Lilian Witte Fibe.

Em entrevista ao 'Vídeo Show', extinto programa da TV Globo, Bonner comentou sobre a primeira vez em que apresentou o jornal como substituto ao lado de Cid Moreira (1927-2024), antes de assumir o posto de âncora.

"O Cid Moreira, que era o titular do jornal na ocasião, estava ao meu lado e a imagem mais marcante daquela situação para mim era a seguinte: ver o Cid Moreira de perfil. A vida inteira eu só tinha visto o Cid de frente, eu não sabia que ele tinha perfil", brincou o comunicador. "Quando eu vi o Cid de perfil, eu falei: ‘Nossa. Um, o Cid Moreira tem perfil. Dois, o que é que eu estou fazendo aqui do lado dele?", completou.

William Bonner e Lilian Witte Fibe na bancada do 'Jornal Nacional' Foto: Divulgação/Rede Globo