Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja

Horário das novelas da Globo sofre alteração nesta quinta-feira, 04, por conta de partida de futebol; veja que horas começará Vale Tudo

Nesta quinta-feira, 04, as novelas da Globo sofrerão uma mudança de horário por conta partida de futebol entre Brasil e Chile. As tramas Êta Mundo Melhor!,Dona de Mim e Vale Tudo começarão mais cedo do que o usual.

Às 18h05, o primeiro folhetim vai ao ar . Depois, às 19h15, a novela das sete será transmitida e, por fim, após o Jornal Nacional, o remake, que está dando o que falar, passará às 20h35 .

Nos últimos dias, a audiência da Globo disparou. A cobertura do primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado em 2022, no Supremo Tribunal Federal, impulsionou o Jornal Nacional. O telejornal alcançou 31 pontos e 45% de participação, sua maior audiência em 2025 após 210 exibições. Esse resultado representa um aumento de 19% na audiência domiciliar, superando em 5 pontos sua média.

A alta performance continuou com o capítulo de Vale Tudo. A novela das nove, que exibiu a reviravolta de Maria de Fátima (Bella Campos) após chantagear Odete (Debora Bloch) com um segredo, e seu retorno às redes sociais, registrou 35 pontos de audiência e 51% de participação no Rio de Janeiro. Este foi o maior índice de uma novela das nove desde setembro de 2022, com Pantanal.

O reality musical Estrela da Casa também teve uma noite de sucesso. O programa marcou 22 pontos de audiência e 36% de participação no Rio de Janeiro, o maior número desde a edição de 2024. O resultado representa um aumento de 22% na audiência domiciliar acima da média do programa em 2025. Em São Paulo, a atração alcançou 17 pontos de audiência e 32% de participação.

Saiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional

O jornalista William Bonner surpreendeu o público ao revelar, no início desta semana, que deixará a bancada do 'Jornal Nacional' em novembro. O comunicador, que se tornou o âncora com mais tempo de permanência no noticiário, passará a apresentar o 'Globo Repórter' ao lado de Sandra Annenberg a partir de 2026.

E, ao que tudo indica, Bonner já possui data de estreia no programa exibido às sextas-feiras na Globo. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York.

William Bonner ficará no 'Jornal Nacional' até novembro deste ano, sendo substituído por César Tralli. A notícia foi confirmada pelo comunicador ao vivo, durante o telejornal de segunda-feira, 1º. Na ocasião, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento. "Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata [Vasconcellos] nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele.

Leia também:Vale Tudo: Maria de Fátima ataca Heleninha com crueldade