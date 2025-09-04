CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Maria de Fátima ataca Heleninha com crueldade
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Maria de Fátima ataca Heleninha com crueldade

Maria de Fátima usará uma cúmplice para sabotar a única pessoa que a ajudou, gerando um novo drama na novela das nove; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 11h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maria de Fátima ataca Heleninha
Maria de Fátima ataca Heleninha - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público verá mais uma demonstração da maldade de Maria de Fátima, personagem de Bella Campos. A vilã, em sua incessante busca por vingança, fará um novo movimento para desestabilizar a família Roitman, mas desta vez, seu alvo será a única pessoa que a acolheu após ela ser desmascarada: Heleninha (Paolla Oliveira). Fátima usará sua cúmplice, Marina (Fernanda Botelho), para dopar a artista plástica e causar uma nova crise, em um plano que promete deixar o público chocado e revoltado.

As cenas, previstas para irem ao ar no dia 15, conforme adiantado pelo site Notícias da TV, mostrarão o quão cruel a vilã pode ser. A trama se desenrolará com Maria de Fátima instruindo Marina a sabotar Heleninha, que estará concentrada em seu ateliê. A empregada, disfarçada de "boazinha", servirá um chá especialmente preparado com um sedativo, com o objetivo de deixar a pintora confusa e sonolenta. A inocência de Heleninha fará com que ela beba a bebida sem desconfiar da armação, mas logo os efeitos começarão a ser sentidos, com a artista ficando grogue e com dificuldades de se manter em pé.

O plano de Maria de Fátima

O ataque de Fátima contra Heleninha é mais do que apenas uma vingança pessoal. O plano da vilã, segundo o site NaTelinha, é causar uma nova crise no tratamento de Heleninha, que luta contra o vício em álcool, para prejudicar Celina (Malu Galli). A cena culminará com Celina entrando na sala e flagrando a sobrinha em um estado de confusão. A tia, assustada, tirará conclusões precipitadas e insinuará que Heleninha está tomando remédios escondida, desconsiderando todas as explicações da artista.

Essa atitude de Celina, provocada pela armação de Fátima, fará com que a relação das duas seja abalada. A vilã sabe que Celina e Heleninha têm uma relação forte e que a confiança entre elas é fundamental para o tratamento da artista. Ao semear a discórdia, Fátima busca não apenas vingança, mas também o controle sobre os movimentos da família Roitman, que a rejeitou após a revelação de seus crimes.

O plano de Fátima para desestabilizar a família Roitman não para por aí. Conforme revelado pelo site Purepeople, a vilã está usando o fotógrafo Olavo (Ricardo Teodoro) para se vingar de Celina. O rapaz, por sua vez, está interessado em seguir os passos de César (Cauã Reymond), que a essa altura da trama já estará casado com Odete Roitman (Debora Bloch). A trama da novela, escrita por Manuela Dias, tem se mostrado complexa e cheia de reviravoltas, mantendo o público na ponta da cadeira.

A traição de Marina e a teia de intrigas

Para executar seu plano, Maria de Fátima contará novamente com a ajuda de Marina, que seguirá infiltrada na casa de Celina como uma espiã. Antes de drogar Heleninha, a empregada estará enviando áudios para a vilã, colhendo informações preciosas sobre os moradores da mansão. As intrigas envolvendo Celina e seus affairs, como a reaproximação com Esteban (Caco Ciocler), serão usadas por Fátima para manipular a família e atingir seus objetivos.

O futuro dos personagens e as próximas reviravoltas

Com o novo ataque de Maria de Fátima, a relação entre Heleninha e Celina ficará abalada, o que abrirá espaço para que a vilã continue a manipular a família Roitman. A instabilidade de Heleninha será usada para tentar impedir que Celina se acerte com o ex-namorado Esteban, o que pode causar mais uma reviravolta no drama da família. A trama, que já aborda temas como dependência química e vingança, adicionará uma nova camada de complexidade com a sabotagem de Fátima.

Leia também:Saiba quem salvará a vida de Afonso após tratamento não funcionar

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoheleninhaPaolla Oliveirabella camposMaria de Fátima

Leia também

DR. CARNEIRO

Luciano Quirino faz parte do elenco de Êta Mundo Melhor - Marcio Farias

Luciano Quirino, de Êta Mundo Melhor, sobre parceria com Elizabeth Savalla: 'Essencial'

Eita!

Kami volta com Ryan - Reprodução/Globo

Dona de Mim: Crime contra Kami causa separação e reaproximação com Ryan

MORTE

Veterano de Terra Nostra veio ao Brasil e foi naturalizado; morreu aos 71 anos - Reprodução/Globo

Veterano internacional da Globo morreu aos 71 anos por insuficiência renal

Está de volta!

Isabelle Drummond - Foto: Globo/ Divulgação

Isabelle Drummond revela motivo de sumiço nas telonas após seis anos

Identificação

Ricardo Teodoro - Foto: Globo / Lucas Teixeira

Ricardo Teodoro fala sobre Olavinho e revela o futuro do personagem

Promessa Inusitada!

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela reage após promessa inusitada de Anabela

Últimas notícias

Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Marieta SeveroMarieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
Tiago Leifert e Daiana Garbin são pais de Lua, que enfrentou um retinoblastomaMédico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'
Raul GilBoletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil
Drica Moraes teve leucemia mieloide aguda em 2010 e está curada após um transplante de medula ósseaMédico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
Globo altera horário das novelasGlobo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja
Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, MelBruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel
William Bonner e Lillian Witte FibeO que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?
Léo Pereira e Tainá Castro MilitãoLéo Pereira e Tainá Militão: pensão ou partilha de bens? Advogada explica polêmica
Maraisa exibe fotos do casamento do irmãoMaraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade