Vale Tudo: Maria de Fátima ataca Heleninha com crueldade

Maria de Fátima usará uma cúmplice para sabotar a única pessoa que a ajudou, gerando um novo drama na novela das nove; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público verá mais uma demonstração da maldade de Maria de Fátima, personagem de Bella Campos. A vilã, em sua incessante busca por vingança, fará um novo movimento para desestabilizar a família Roitman, mas desta vez, seu alvo será a única pessoa que a acolheu após ela ser desmascarada: Heleninha (Paolla Oliveira). Fátima usará sua cúmplice, Marina (Fernanda Botelho), para dopar a artista plástica e causar uma nova crise, em um plano que promete deixar o público chocado e revoltado.

As cenas, previstas para irem ao ar no dia 15, conforme adiantado pelo site Notícias da TV, mostrarão o quão cruel a vilã pode ser. A trama se desenrolará com Maria de Fátima instruindo Marina a sabotar Heleninha, que estará concentrada em seu ateliê. A empregada, disfarçada de "boazinha", servirá um chá especialmente preparado com um sedativo, com o objetivo de deixar a pintora confusa e sonolenta. A inocência de Heleninha fará com que ela beba a bebida sem desconfiar da armação, mas logo os efeitos começarão a ser sentidos, com a artista ficando grogue e com dificuldades de se manter em pé.

O plano de Maria de Fátima

O ataque de Fátima contra Heleninha é mais do que apenas uma vingança pessoal. O plano da vilã, segundo o site NaTelinha, é causar uma nova crise no tratamento de Heleninha, que luta contra o vício em álcool, para prejudicar Celina (Malu Galli). A cena culminará com Celina entrando na sala e flagrando a sobrinha em um estado de confusão. A tia, assustada, tirará conclusões precipitadas e insinuará que Heleninha está tomando remédios escondida, desconsiderando todas as explicações da artista .

Essa atitude de Celina, provocada pela armação de Fátima, fará com que a relação das duas seja abalada. A vilã sabe que Celina e Heleninha têm uma relação forte e que a confiança entre elas é fundamental para o tratamento da artista. Ao semear a discórdia, Fátima busca não apenas vingança, mas também o controle sobre os movimentos da família Roitman, que a rejeitou após a revelação de seus crimes.

O plano de Fátima para desestabilizar a família Roitman não para por aí. Conforme revelado pelo site Purepeople, a vilã está usando o fotógrafo Olavo (Ricardo Teodoro) para se vingar de Celina. O rapaz, por sua vez, está interessado em seguir os passos de César (Cauã Reymond), que a essa altura da trama já estará casado com Odete Roitman (Debora Bloch). A trama da novela, escrita por Manuela Dias, tem se mostrado complexa e cheia de reviravoltas, mantendo o público na ponta da cadeira.

A traição de Marina e a teia de intrigas

Para executar seu plano, Maria de Fátima contará novamente com a ajuda de Marina, que seguirá infiltrada na casa de Celina como uma espiã. Antes de drogar Heleninha, a empregada estará enviando áudios para a vilã, colhendo informações preciosas sobre os moradores da mansão. As intrigas envolvendo Celina e seus affairs, como a reaproximação com Esteban (Caco Ciocler), serão usadas por Fátima para manipular a família e atingir seus objetivos.

O futuro dos personagens e as próximas reviravoltas

Com o novo ataque de Maria de Fátima, a relação entre Heleninha e Celina ficará abalada, o que abrirá espaço para que a vilã continue a manipular a família Roitman. A instabilidade de Heleninha será usada para tentar impedir que Celina se acerte com o ex-namorado Esteban, o que pode causar mais uma reviravolta no drama da família. A trama, que já aborda temas como dependência química e vingança, adicionará uma nova camada de complexidade com a sabotagem de Fátima.

Leia também:Saiba quem salvará a vida de Afonso após tratamento não funcionar