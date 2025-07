Fernanda Montenegro retorna às telinhas após cinco anos afastada

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, voltará às telinhas para atuar em nova produção do Globoplay; saiba detalhes!

O público poderá rever Fernanda Montenegro novamente nas telinhas em breve! A atriz, que está longe da TV há 5 anos, quando esteve no elenco da série 'Amor e Sorte', retornará em uma nova produção do Globoplay, ainda sem título definido. As informações são da coluna 'Play', do Jornal O Globo.

Segundo o veículo, a veterana estará presente em um dos episódios da série, que será baseada na rotina de profissionais do SAMU. Fernanda dará vida a uma idosa que mora com a filha, vivida por Yara de Novaes. A personagem também terá uma cuidadora, interpretada por Josie Antello.

Vale lembrar que, em março deste ano, Fernanda Montenegro, que está com 95 anos atualmente, anunciou sua aposentadoria dos cinemas e revelou que decidiu encerrar sua jornada nos longa-metragens logo após o filme 'Velhos Bandidos', com estreia prevista para outubro.

Na ocasião, em entrevista ao Canal Brasil, a artista falou um pouco sobre a escolha de seguir trabalhando somente em peças de teatro: "Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, que o último drama que eu faço é com meu genro, e a última comédia que eu faço é com meu filho. Nessa altura, de quase 100 anos que eu tenho, já está bom. Está sublime, graças a Deus", declarou a veterana.

Fernanda Montenegro está longe das novelas desde 2017, quando atuou em 'O Outro Lado do Paraíso'. Após o folhetim de Walcyr Carrasco, a atriz fez uma participação especial em 'A Dona do Pedaço', exibida na TV Globo em 2019.

No ano seguinte, a veterana atuou em séries como 'Amor e Sorte' (2020) e 'Gilda, Lucia e o Bode' (2020). Em 2023, Fernanda Montenegro participou da produção documental 'Fernanda e Nathalia: Amigas de uma Vida', série sobre sua longa amizade com a atriz Nathalia Timberg.

O sucesso do filme Vitória

Recentemente, Fernanda Montenegro publicou um vídeo nas redes sociais onde comenta a respeito do sucesso do filme Vitória, longa em que é protagonista. Isso porque a produção se tornou a maior estreia de um filme nacional em 2025.

No registro, a mãe da atriz Fernanda Torres agradeceu, emocionada, aos espectadores da produção e falou sobre o enredo: uma história de coragem e resistência.

"Eu estou muito agradecida ao acaso, a Deus ou aos deuses por as plateias terem estado lotadas. É um momento especial para o cinema brasileiro, com tanto acerto, com tanta presença de público nos nossos cinemas assistindo aos nossos filmes", declarou.

