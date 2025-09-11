CARAS Brasil
  2. Estrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
TV / Novidade

Estrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais

Os participantes do reality ‘Estrela da Casa’ vão receber uma oficina de Elize Fleury, que viralizou ensinando técnicas vocais nas redes sociais

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 15h29

Elize Fleury
Foto: Reprodução / Instagram

A cantora, compositora e instrumentista Elize Fleury aceitou o convite para participar de uma oficina do reality Estrela da Casa, da Globo. No próximo sábado, 13, ela entrará no Centro de Treinamento de Música do programa para dar dicas para os participantes ao lado da fonoaudióloga Dani Lima.

As duas vão comanda a oficina ‘Cantando em Outras Línguas’ e prometem ajudar os participantes no desafio para que possam arrasar nas apresentações.

Vale lembrar que Elize Fleury é um sucesso na internet. Ela viralizou ao ensinar técnicas vocais nas redes sociais e também já cantou hits de Dia Lisa, Lady Gaga e Ariana Grande.

A jovem tem 25 anos e é formada em Direito, mas é apaixonada por música e a cultura japonesa. Ela já estudou piano clássico e fez aulas de canto e violão. Inclusive, ela sempre estimulou sua sensibilidade musical e criou um canal no YouTube para divulgar seus vídeos cantando. Durante seu intercâmbio em Portugal, a artista se apresentou em praças e fez amizades com outros músicos.

Além disso, Fleury fez aulas de japonês desde a infância e canta em japonês. Tanto que ela venceu o reality japonês Monomane the World, no qual imitou cantores japoneses. Agora, ela prepara um projeto autoral para lançar em breve.

