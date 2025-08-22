Michel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa

O cantor Michel Teló destaca como sua experiência de vida poderá ajudar os participantes do Estrela da Casa: ‘Ajudá-los a brilhar cada vez mais’

O cantor Michel Teló está na contagem regressiva para a estreia do reality musical Estrela da Casa, da Globo. Ele é o mentor dos participantes e vai acompanhar a jornada de todos eles até a grande final. Por isso, o artista declarou que pretende usar a sua experiência de mais de 30 anos de trajetória na música para auxiliá-los na busca pelo sucesso.

Em entrevista exclusiva, Teló contou que usará todo o seu conhecimento para dar dicas importantes para os confinados ao longo do reality. "Acho que esses 30 e poucos anos de estrada é o que mais ensina a gente. A gente fala que é a faculdade da vida. Eu comecei ali com 12 anos, com 13, 14 anos já montei meu estúdio, comecei a produzir a minha própria banda, as bandas locais. Eu acho que isso sempre foi muito importante para mim, porque eu produzia banda de pagode, de pop rock, gravava a galera ali. Logicamente que o meu estilo sempre foi o sertanejo, mas sempre ouvindo de tudo no estúdio. E isso me ajudou muito, a trazer uma bagagem para mim nessa caminhada", disse ele.

E completou: "Quero poder contribuir de alguma forma com essa galera que vai estar aqui a partir dos anos de carreira, inclusive os do The Voice. De alguma maneira, a gente vai poder ajudá-los a brilhar cada vez mais. Tenho me preparado, assistido muitos, estudado bastante. Independente do estilo, quero tentar fazer com que eles busquem e encontrem cada vez mais a verdade musical de cada um deles. Que eu acho que é isso que faz com que as pessoas também acreditem, acho que as pessoas acreditam quando você acredita, quando você confia, e quando você encontra a sua verdade. E aí, acho que o universo conspira, as pessoas veem isso, esse brilho no olhar".

Expectativas para a nova temporada

Michel Teló contou que assistiu à primeira temporada do Estrela da Casa e está com grandes expectativas para a nova versão do reality, que foi reformulado no último ano. "Eu acompanhei a primeira temporada. Essa temporada promete ser uma temporada bem diferente, com muita música, com muito bastidor, com esse olhar de realmente um reality de música. Treinamento da galera, mostrar esse universo da música que é os bastidores da música, desde a composição, desde os treinamentos corporais, de dança, as aulas de canto, sabe? Os arranjos, a produção em si, desde o começo. Logicamente que a galera que já vem aqui já é uma galera que tem um conhecimento de música, mas a gente quer mostrar esses bastidores, como realmente acontece o bastidor. Como acontece, tipo, desde quando você começa a trabalhar. Acho que principalmente entender a verdade de cada um, dentro do seu estilo, para você contemplar o que o seu público gosta de ouvir. Inclusive entender isso, porque acho que isso é uma construção, é uma caminhada. E a gente poder viver isso, mostrar para as pessoas esses bastidores reais, de muita música, de todas as etapas da música, vai ser muito especial", afirmou.

Inclusive, o cantor contou o que achou de mais especial no Estrela da Casa para aceitar o convite de ser o mentor dos participantes. "No The Voice, a gente mostrava muito aquela parte que o cantor chega e apresenta. Esse tem muito o bastidor, o que acontece no antes. Desde você compor, desde você escolher a música, como vai ser o arranjo dessa música, como que o artista vai se apresentar. Eu acho que contemplar literalmente todas as etapas, com um bastidor real, uma conversa real, quando as coisas dão certo, quando as coisas não saem como você planejou. Eu acho que essas conversas, essas conversas, brainstorms de como o artista quer ser, o que ele quer mostrar para o público. É muito mais o bastidor também, eu acho que a galera tem esse interesse em saber, é muito diferente. É literalmente um reality, uma academia de música. Então é muito legal poder viver essa academia de música do Estrela da Casa, ver as pessoas, o crescimento de cada artista, a evolução de cada artista. Vamos aprender juntos, vai ser muito especial", contou.

Dica de sucesso

Por fim, o astro revelou qual é a sua dica fundamental para os participantes do Estrela da Casa. "Eu sempre falo que eu sempre defendo a verdade. Eu sei que a galera que já chega aqui, já chega num nível altíssimo. Então são artistas que cantam muito, que já sabem o que querem da vida. Mas é importante, muito importante, o cara vir com a própria verdade, vir com o coração aberto. E aqui é um reality de música, nós vamos levar isso muito a sério. E o objetivo é fazer essa estrela brilhar cada vez mais", finalizou.

O Estrela da Casa é apresentado por Ana Clara e estreia no dia 25 de agosto, após a novela Vale Tudo.