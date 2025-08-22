Veja a decoração da sede do programa ‘Estrela da Casa’

‘Estrela da Casa’ abre as portas do Centro de Treinamento de Música, que é onde os participantes vão ficar confinados. Conheça a decoração

O reality show Estrela da Casa estreia na próxima segunda-feira, 25, e já abriu as portas da sede para revelar como é a decoração dos espaços. As primeiras fotos foram divulgadas pela TV Globo nesta sexta-feira, 22, e traz os detalhes de como é o Centro de Treinamento de Música, que é onde os participantes vão ficar confinados ao longo da competição.

O Centro de Treinamento de Música foi feito para que os artistas possam desenvolver seus talentos. O local possui estúdio de gravação de voz, sala de composição e palco externo para shows. O dormitório é unificado e fica no segundo andar da casa, que foi feito para os momentos de descanso dos artistas.

Além disso, eles vão ter acesso a um refeitório, que é onde as refeições serão servidas de acordo com o cardápio baseado nas fases da competição. Na área comum, os participantes vão ter um espaço para movimentos de dança, espelho de camarim, lounge com jogos e sala de criação de conteúdo.

A decoração de todo o local foi feito com estilo industrial e sóbrio, decorado com ícones temáticos e mais de 60 instrumentos à disposição dos participantes. “Esse é um projeto em que todos os ambientes se integram. A gente vê uma linguagem e uma identidade visual muito uniformes. O maior desafio foi distanciar o uso e a estética desse espaço de outros programas que também são realizados ali. E acho que deu certo, porque todo mundo que visita o Centro de Treinamento diz ‘nossa, como ficou diferente’”, destacou a cenógrafa Camila Costa. Por sua vez, Regina Reyes, que assina a Produção de Arte, disse: “Os espaços são mais temáticos, voltados ao estudo, como se fosse um centro aonde um universitário vai para estudar música. Por isso, os ambientes são mais limpos e trabalhamos com muitos instrumentos musicais na decoração".

Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy

