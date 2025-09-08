CARAS Brasil
  2. Estrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana
TV / Reality

Estrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana

Dinâmica de eliminação do reality musical Estrela da Casa é antecipada por causa de mudança na grade de programação da Globo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 14h44

Ana Clara
Ana Clara - Foto: Globo/ Manoella Mello

Os fãs do programa Estrela da Casa, da Globo, vão ver um participante ser eliminado antes do previsto nesta semana. Isso porque a emissora precisou fazer uma grande mudança na dinâmica do reality musical por causa de alterações na grade de programação da semana.

A eliminação da semana acontecerá nesta segunda-feira, 8, que é 3 dias antes da rotina normal da dinâmica do jogo. O Festival precisou ser antecipado por causa dos jogos de futebol que vão acontecer ao longo da semana.

Nesta segunda-feira, 8, o Festival vai acontecer ao vivo depois da novela Vale Tudo e terá apresentações de todos os participantes. Os 3 com as menores notas vão para a avaliação do júri, formado por Leo Jaime, Lexa e João Carlos Martins. Um deles é salvo pelo júri e, entre os outros dois, quem tiver a menor nota será eliminado.

Nesta semana, a Globo exibirá o jogo de futebol do Brasil contra a Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo na terça-feira, 9, após o Jornal Nacional. Na quarta-feira, o público vai conferir a partida entre Corinthians e Athletico-PR na Copa do Brasil. E também a partida de Botafogo contra Vasco pela Copa do Brasil na quinta-feira, 11.

A decoração do Estrela da Casa

O reality show Estrela da Casa acontece no Centro de Treinamento de Música, que é onde os participantes vão ficar confinados ao longo da competição. O Centro de Treinamento de Música foi feito para que os artistas possam desenvolver seus talentos. O local possui estúdio de gravação de voz, sala de composição e palco externo para shows. O dormitório é unificado e fica no segundo andar da casa, que foi feito para os momentos de descanso dos artistas.

Além disso, eles vão ter acesso a um refeitório, que é onde as refeições serão servidas de acordo com o cardápio baseado nas fases da competição. Na área comum, os participantes vão ter um espaço para movimentos de dança, espelho de camarim, lounge com jogos e sala de criação de conteúdo.

A decoração de todo o local foi feito com estilo industrial e sóbrio, decorado com ícones temáticos e mais de 60 instrumentos à disposição dos participantes. “Esse é um projeto em que todos os ambientes se integram. A gente vê uma linguagem e uma identidade visual muito uniformes. O maior desafio foi distanciar o uso e a estética desse espaço de outros programas que também são realizados ali. E acho que deu certo, porque todo mundo que visita o Centro de Treinamento diz ‘nossa, como ficou diferente’”, destacou a cenógrafa Camila Costa. Por sua vez, Regina Reyes, que assina a Produção de Arte, disse: “Os espaços são mais temáticos, voltados ao estudo, como se fosse um centro aonde um universitário vai para estudar música. Por isso, os ambientes são mais limpos e trabalhamos com muitos instrumentos musicais na decoração". 

Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy
Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

