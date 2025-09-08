Estrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana

Dinâmica de eliminação do reality musical Estrela da Casa é antecipada por causa de mudança na grade de programação da Globo

Os fãs do programa Estrela da Casa, da Globo, vão ver um participante ser eliminado antes do previsto nesta semana. Isso porque a emissora precisou fazer uma grande mudança na dinâmica do reality musical por causa de alterações na grade de programação da semana.

A eliminação da semana acontecerá nesta segunda-feira, 8, que é 3 dias antes da rotina normal da dinâmica do jogo. O Festival precisou ser antecipado por causa dos jogos de futebol que vão acontecer ao longo da semana.

Nesta segunda-feira, 8, o Festival vai acontecer ao vivo depois da novela Vale Tudo e terá apresentações de todos os participantes. Os 3 com as menores notas vão para a avaliação do júri, formado por Leo Jaime, Lexa e João Carlos Martins. Um deles é salvo pelo júri e, entre os outros dois, quem tiver a menor nota será eliminado.

Nesta semana, a Globo exibirá o jogo de futebol do Brasil contra a Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo na terça-feira, 9, após o Jornal Nacional. Na quarta-feira, o público vai conferir a partida entre Corinthians e Athletico-PR na Copa do Brasil. E também a partida de Botafogo contra Vasco pela Copa do Brasil na quinta-feira, 11.

A decoração do Estrela da Casa

O reality show Estrela da Casa acontece no Centro de Treinamento de Música, que é onde os participantes vão ficar confinados ao longo da competição. O Centro de Treinamento de Música foi feito para que os artistas possam desenvolver seus talentos. O local possui estúdio de gravação de voz, sala de composição e palco externo para shows. O dormitório é unificado e fica no segundo andar da casa, que foi feito para os momentos de descanso dos artistas.

Além disso, eles vão ter acesso a um refeitório, que é onde as refeições serão servidas de acordo com o cardápio baseado nas fases da competição. Na área comum, os participantes vão ter um espaço para movimentos de dança, espelho de camarim, lounge com jogos e sala de criação de conteúdo.

A decoração de todo o local foi feito com estilo industrial e sóbrio, decorado com ícones temáticos e mais de 60 instrumentos à disposição dos participantes. “Esse é um projeto em que todos os ambientes se integram. A gente vê uma linguagem e uma identidade visual muito uniformes. O maior desafio foi distanciar o uso e a estética desse espaço de outros programas que também são realizados ali. E acho que deu certo, porque todo mundo que visita o Centro de Treinamento diz ‘nossa, como ficou diferente’”, destacou a cenógrafa Camila Costa. Por sua vez, Regina Reyes, que assina a Produção de Arte, disse: “Os espaços são mais temáticos, voltados ao estudo, como se fosse um centro aonde um universitário vai para estudar música. Por isso, os ambientes são mais limpos e trabalhamos com muitos instrumentos musicais na decoração".

Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa' - Foto: Globo / Beatriz Damy

