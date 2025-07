Datena reage aos rumores: ‘Quem quer trabalhar, eu trato bem’

Após ser alvo de boatos sobre problemas na TV, Datena nega os rumores e expõe como é sua convivência com a equipe da RedeTV!

O apresentador José Luiz Datena está na RedeTV! há pouco tempo e já foi alvo de boatos de que teria problemas no trabalho com a produção do programa Brasil do Povo. No entanto, ele negou. Em entrevista ao colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, o comunicador disse que tem uma boa convivência com os profissionais de audiovisual.

“Aqui, eu só vejo gente me cumprimentando, me tratando bem. Claro que, em um lugar que tem centenas de pessoas, tem muita gente que não vai com a sua cara. Quem quer trabalhar, eu trato bem. A maioria dos meninos daqui é de gente de bem. A molecada é muito boa. Mas tem gente que não gosta. É uma geração bem diferente da minha, estou tentando entender ainda”, afirmou ele.

Além disso, Datena confidenciou que já pensa em aposentadoria. Inclusive, ele garantiu que, caso saia da RedeTV!, não pretende ir para outra emissora. “Se eu sair da RedeTV!, dizem que vou para a TV Cultura ou Gazeta. Saindo daqui, quando sair, vou para casa. Estou aqui para ajudar. Eu sou um cara exigente, claro que sou. E sou profundamente grato pelo que eles fazem”, disse ele, e completou: “Já tenho 52 anos de carreira e estou querendo parar mesmo”.

Por que Datena saiu do SBT?

Recentemente, José Luiz Datena esteve no 'A Tarde É Sua' e contou o que passou pela sua cabeça ao tomar a decisão de sair do canal das filhas de Silvio Santos (1930-2024) após 6 meses na emissora.

"Foi uma questão de mudança de perspectiva de vida. Eu percebi que o SBT talvez tenha novas ideias, tenha posicionamentos legais até para a grade. Como eu não gosto de mexer em grade — a única grade que eu gosto de mexer é para meter o pau em bandido que vá para trás das grades —, eu estava meio em dúvida com as mudanças que podem ocorrer dentro do SBT", disse ele.

E completou: "Sempre acreditando na capacidade da Daniela Beyruti [presidente do SBT], na dona Iris [Abravanel, viúva de Silvio], no pessoal que sempre me acolheu muito bem. Eu achei que era uma oportunidade pra realmente tentar novos caminhos sem me preocupar em criar confusão no lugar que eu estava. Tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa".

