Datena revela maior loucura de sua vida: 'Cadeirada naquele cara'

O apresentador José Luiz Datena revelou para Daniela Albuquerque qual foi a maior loucura de sua vida. Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, o jornalista, que agora está na emissora de Amilcare Dallevo Jr., contou que o episódio da cadeirada contra Pablo Marçal foi o mais marcante até hoje em sua história.

Admitando ser uma pessoa não tão calma, o comunicador disse que o momento que jogou o objeto contra o político concorrente foi algo que passou até de seus limites, inclusive, ele admitiu que se pudesse voltar atrás não teria feito o ato.

"Eu não lembro, eu sou tão louco que eu não lembro, não lembro a maior loucura, talvez tenha sido aquela bobagem que eu fiz, de dar uma cadeirada naquele cara lá, no Pablo, acho que essa foi a pior loucura que eu fiz , eu quero que ele seja feliz na vida dele, acho que no que ele faz, ele é muito bom, entendeu?", relembrou.

"Ele foi infeliz naquele momento, acho que ele chegou até pedir desculpas aí em programas aí, eu realmente... eu realmente não sinto orgulho de ter feito isso , porque todo lugar que eu vou tem gente que não gosta nem dele, nem de mim e quem não gosta do cara: 'pô, que legal, aquela cadeirada que você', mas aquilo sinceramente não me fez bem, não foi uma coisa legal, foi uma coisa que eu podia ter agido de outra forma, enfim, mas eu não sinto orgulho nenhum disso", confessou e afirmou que se pudesse voltar no tempo não teria feito o ato novamente.

É bom lembrar que Datena assinou contrato com a RedeTV!. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a volta dele para a programação diária, das 17h45 às 19h45, está prevista para acontecer no dia 9 de junho . O comunicador estará à frente da atração 'Repórter Cidadão', programa já comandado por ele na emissora em 2002.

Por que Datena saiu do SBT?

Recentemente, José Luiz Datena esteve no 'A Tarde É Sua' e contou o que passou pela sua cabeça ao tomar a decisão de sair do canal das filhas de Silvio Santos (1930-2024) após 6 meses na emissora.

"Foi uma questão de mudança de perspectiva de vida. Eu percebi que o SBT talvez tenha novas ideias, tenha posicionamentos legais até para a grade. Como eu não gosto de mexer em grade — a única grade que eu gosto de mexer é para meter o pau em bandido que vá para trás das grades —, eu estava meio em dúvida com as mudanças que podem ocorrer dentro do SBT", disse ele.

E completou: "Sempre acreditando na capacidade da Daniela Beyruti [presidente do SBT], na dona Iris [Abravanel, viúva de Silvio], no pessoal que sempre me acolheu muito bem. Eu achei que era uma oportunidade pra realmente tentar novos caminhos sem me preocupar em criar confusão no lugar que eu estava. Tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa".