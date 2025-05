Datena explica o motivo para ter pedido demissão do SBT: ‘Eu percebi’

Depois de sair do SBT e assinar com a RedeTV, José Luiz Datena abre o jogo sobre o que passou em sua cabeça ao pedir demissão

O apresentador José Luiz Datena surpreendeu ao explicar o motivo para ter pedido demissão do SBT. Ele encerrou o contrato no início do mês e, poucos dias depois, assinou com a RedeTV! para comandar um novo telejornal. Agora, em entrevista ao programa A Tarde É Sua, ele contou o que passou pela sua cabeça ao tomar a decisão de sair do canal das filhas de Silvio Santos.

Datena explicou que acho que era momento ideal para sair por causa da mudança na grade de programação do SBT. "Foi uma questão de mudança de perspectiva de vida. Eu percebi que o SBT talvez tenha novas ideias, tenha posicionamentos legais até para a grade. Como eu não gosto de mexer em grade --a única grade que eu gosto de mexer é para meter o pau em bandido que vá para trás das grades--, eu estava meio em dúvida com as mudanças que podem ocorrer dentro do SBT", disse ele.

E completou: "Sempre acreditando na capacidade da Daniela Beyruti [presidente do SBT], na dona Iris [Abravanel, viúva de Silvio], no pessoal que sempre me acolheu muito bem. Eu achei que era uma oportunidade pra realmente tentar novos caminhos sem me preocupar em criar confusão no lugar que eu estava. Tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa".

Apesar do fim do vínculo profissional, Datena fez um agradecimento pelo tempo em que comando o programa Tá na Hora. "Eu só tenho a agradecer ao SBT por ter passado por lá. Eu queria agradecer a Daniela Beyruti, que é uma menina maravilhosa. Ela tem o DNA do Silvio Santos. Espero que ela encontre cada vez mais o caminho que o pai dela deixou, o SBT é uma emissora que está no meu coração", afirmou.

Relembre como foi o anúncio da saída de Datena do SBT

José Luiz Datena ficou apenas 5 meses no SBT. Ele assinou o contrato em dezembro e rompeu em maio. O SBT confirmou a saída dele do comando do Tá na Hora no dia 3 de maio, anunciando que ele pediu demissão da emissora.

"O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas", diz a nota enviada à imprensa.

