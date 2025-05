Daniela Beyruti confessa fracasso de programa apresentado por Datena no SBT

A presidente do SBT, Daniela Beyruti revela os planos que foram executados para reverter a baixa audiência da atração e expõe ideia inicial para o noticioso

Nesta quinta-feira, 29, a presidente do SBT, Daniela Beyruti admitiu, em um painel realizado no Rio2C, que o programa Tá na Hora, que teve como titular o apresentador José LuizDatena, não teve a audiência desejada . Ela revelou, inclusive, que a ideia origial era relançar o telejornal Aqui Agora, transmitido em 1991.

“Na primeira semana, [Christina Rocha] avisou que o formato não era para ela e deixou o projeto. Daí eu falei: ‘Na próxima oportunidade, você toca'”, contou.

Baixa audiência

Beyruti esclareceu que o objetivo do Tá na Hora era disputar a audiência com o Cidade Alerta, da Record. Após a atração não obter a audiência desejada, Datena assumiu o comando do programa. No entanto, o jornalista não conseguiu despontar os números, chegando, inclusive, a disputar com o filho, Joel Datena, no comando do Brasil Urgente, da Band.

Com a ida de Datena para a Rede TV!, Daniela anunciou o retorno do Aqui Agora e anunciou que o início das novidades acontecerá dia 9 de junho: “Adiar as estreias foi uma decisão pensada para garantir o impacto que essas novidades merecem”, explicou.

Entre as novas apostas do SBT em sua grade de programas estão: uma versão brasileira de um K-Drama, novelas mexicanas e o Casos de Família com o retorno de Christina Rocha.

Datena ganha surpresa de Daniela Beyruti após deixar o SBT

Recentemente, José Luiz Datena usou as redes sociais para compartilhar um agradecimento especial à Daniela Beyruti, presidente do SBT, e a toda a família de Silvio Santos (1930-2024). Isso porque ela mandou uma carta a ele.

"A minha passagem rápida pelo SBT serviu para eu cumprir parte da promessa que eu fiz para ele [Silvio Santos], de que estaria lá. E, mais do que nunca, pelas provas da família que tem o DNA dele, todos eles, desde a Daniela, dona Íris [Abravanel], as meninas que são fantásticas", iniciou.

"A família do SBT foi muito legal comigo, e eu fico muito feliz em receber manifestações de carinho. Mas hoje, sinceramente, eu fiquei balançado quando recebi essas flores com um recado muito legal dessa moça que eu acho que, cada vez mais, tenho certeza disso, tem o DNA do pai", continuou

"Eu jamais posso esquecer de desejar a ela que continue no caminho certo, trilhando os passos do pai, e que mantenha o SBT como uma das maiores emissoras de televisão do país", disse.

"Obrigada por essa homenagem que me deixou extremamente tocado. Não é inesperado porque eu sei que sei coração é gigante, mas eu confesso, com os meus 67 anos, que chorei. Queria dizer que eu amo você, sua família e amo o SBT", concluiu.

