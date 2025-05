Quando Datena estreia na RedeTV? Apresentador comandará novo programa

Após deixar o SBT, o apresentador Datena assinou contrato com a RedeTV! e já possui data de estreia na emissora; saiba detalhes

Os telespectadores poderão acompanhar José Luiz Datena novamente nas telinhas em breve. O apresentador e jornalista, que assinou contrato com a RedeTV! após anunciar sua saída do SBT, já tem data para estrear no novo local de trabalho.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a volta de Datena para a programação diária, das 17h45 às 19h45, está prevista para acontecer no dia 9 de junho . O comunicador estará à frente da atração 'Repórter Cidadão', programa já comandado por ele na emissora em 2002.

O jornalístico esteve no ar na RedeTV! por cerca de 3 anos, chegando ao fim em 2005. Além de Datena, o programa, que retorna para a grade da emissora nos próximos dias, também foi apresentado por Marcelo Rezende (1951-2017), Gil Gomes (1940-2018), e Ney Gonçalves Dias.

Por que Datena saiu do SBT?

Recentemente, José Luiz Datena esteve no 'A Tarde É Sua' e contou o que passou pela sua cabeça ao tomar a decisão de sair do canal das filhas de Silvio Santos (1930-2024) após 6 meses na emissora.

"Foi uma questão de mudança de perspectiva de vida. Eu percebi que o SBT talvez tenha novas ideias, tenha posicionamentos legais até para a grade. Como eu não gosto de mexer em grade — a única grade que eu gosto de mexer é para meter o pau em bandido que vá para trás das grades —, eu estava meio em dúvida com as mudanças que podem ocorrer dentro do SBT", disse ele.

E completou: "Sempre acreditando na capacidade da Daniela Beyruti [presidente do SBT], na dona Iris [Abravanel, viúva de Silvio], no pessoal que sempre me acolheu muito bem. Eu achei que era uma oportunidade pra realmente tentar novos caminhos sem me preocupar em criar confusão no lugar que eu estava. Tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa".

Relembre o anúncio da saída de Datena do SBT

O SBT confirmou a saída de José Luiz Datena do comando do Tá na Hora no dia 3 de maio, anunciando que o comunicador pediu demissão da emissora.

"O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas", diz a nota enviada à imprensa.

