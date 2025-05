Datena ganha surpresa de Daniela Beyruti após deixar o SBT: 'Fiquei balançado'

Fora do SBT, o apresentador Datena relatou grande emoção com presente recebido por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos; confira

O apresentador e jornalista José Luiz Datena usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 15, para compartilhar um agradecimento especial à Daniela Beyruti, presidente do SBT, e a toda a família de Silvio Santos (1930-2024).

O comunicador, que anunciou sua saída da emissora após seis meses de contrato, revelou que foi surpreendido por Daniela com um belíssimo vaso de flores e uma mensagem bastante emocionante . Em seu relato, Datena agradeceu todo o carinho e acolhimento que as filhas de Silvio e os demais colaboradores do canal tiveram com ele nos últimos meses.

"A minha passagem rápida pelo SBT serviu para eu cumprir parte da promessa que eu fiz para ele [Silvio Santos], de que estaria lá. E, mais do que nunca, pelas provas da família que tem o DNA dele, todos eles, desde a Daniela, dona Íris [Abravanel], as meninas que são fantásticas", iniciou o apresentador.

"A família do SBT foi muito legal comigo, e eu fico muito feliz em receber manifestações de carinho. Mas hoje, sinceramente, eu fiquei balançado quando recebi essas flores com um recado muito legal dessa moça que eu acho que, cada vez mais, tenho certeza disso, tem o DNA do pai", continuou ele.

Em seguida, José Luiz Datena teceu elogios à herdeira de Silvio Santos e agradeceu novamente pela surpresa emocionante. "Eu jamais posso esquecer de desejar a ela que continue no caminho certo, trilhando os passos do pai, e que mantenha o SBT como uma das maiores emissoras de televisão do país", declarou.

"Obrigada por essa homenagem que me deixou extremamente tocado. Não é inesperado porque eu sei que sei coração é gigante, mas eu confesso, com os meus 67 anos, que chorei. Queria dizer que eu amo você, sua família e amo o SBT", concluiu Datena.

O que diz a carta que Datena recebeu de Daniela Beyruti?

"Datena, foi um prazer tão grande ter você com a gente. Você vestiu a nossa camisa, dançou a nossa música, e coloriu a nossa grade. Que Deus te abençoe sempre, obrigada por todos os dias que esteve com os nossos telespectadores. As portas do SBT estão sempre abertas para você. Com carinho, Daniela", escreveu a filha de Silvio Santos.

Daniela Beyruti presenteia Datena - Reprodução/Instagram

Quando Datena estreia na RedeTV?

Os telespectadores poderão acompanhar José Luiz Datena novamente nas telinhas em breve. O apresentador e jornalista, que assinou contrato com a RedeTV! após anunciar sua saída do SBT, já tem data para estrear no novo local de trabalho.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a volta de Datena para a programação diária, das 17h45 às 19h45, está prevista para acontecer no dia 9 de junho . O comunicador estará à frente da atração 'Repórter Cidadão', programa já comandado por ele na emissora em 2002.

