TV / Decidiu!

Luciano Huck toma atitude surpreendente após empate na Dança dos Famosos

Após as apresentações, os grupos empataram nos pontos e o apresentador Luciano Huck tomou uma atitude em relação à repescagem

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 24/08/2025, às 20h22 - Atualizado às 20h48

Luciano Huck muda a repescagem após empate
Luciano Huck muda a repescagem após empate - Foto: Reprodução/Globo

O apresentador Luciano Huck teve uma atitude surpreendente após um empate na fase de grupos da Dança dos Famosos 2025, quadro do programa Domingão com Huck. Neste domingo, 24, após as quatro apresentações, o grupo com a menor nota iria para a repescagem, contudo, um empate mudou toda a dinâmica da competição. 

A última apresentação da fase de grupos foi no ritmo das Danças Urbanas, e além das notas do júri técnico, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, e do especialista Milton Cunha, o ator Cauã Reymond, o César da novela Vale Tudo, também se juntou à bancada para julgar os participantes.

Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar com 167,9. O Grupo D com Álvaro, Lucas Leto,Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou e segundo com 165,7. O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4. 

Foi então que Luciano Huck deu uma solução: colocar os participantes dos dois grupos para dançarem na próxima semana. Segundo o apresentador, as duas duplas com as menores notas deixam o programa. "Eu vou fazer o seguinte. Sugiro então os oito dançarem na semana que vem individualmente e as duas menores notas saem da competição", disse Huck.

Rodrigo Faro chora ao ser surpreendido por Vera Viel na Dança dos Famosos

Rodrigo Faro não segurou a emoção neste domingo, 24, ao ser surpreendido pela presença de sua esposa, Vera Viel, na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A mulher do apresentador foi assistir à apresentação do amado após passar por um grande susto nos últimos dias. Ela precisou realizar uma biópsia devido a alterações em seu exame de acompanhamento do câncer.

Antes de mostrar que Vera Viel estava no programa, Luciano Huck conversou com Faro e falou sobre ocorrido. "Essa semana foi um livramento na vida de vocês, graças a Deus. Tinha aparecido alguma coisa, a Vera fez um uma biopsia essa semana e graças a Deus não tem nada. Livre, leve, solta para ser feliz e veio te assistir dançando", disse o marido de Angélica. 

"Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente, porque eu te amo muito", disse Vera Viel, deixando o marido bastante emocionado. "Você é o homem da minha vida e esteve do meu lado", declarou ela. 

Faro, então, falou sobre como a semana foi difícil para ele. "Cara, eu vou te falar: essa foi a semana mais difícil da minha vida, porque, cara, eu recebi a notícia no dia do ensaio. E aí eu tive que ensaiar. Eu fiz a apresentação semana passada com a Vera. Trinta segundos antes de eu entrar no palco, eu tava com a Vera no telefone, chorando. Fiz a apresentação e foi uma semana extremamente difícil. Mas é o que eu costumo falar, Lu: 'fé não perde batalha', e ela tá ali, ó, cheia de saúde. Eu tô muito feliz", falou o apresentador. Confira!

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

