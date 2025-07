Luciano Huck faz promessa a casal após pedido de casamento: 'Por minha conta'

O apresentador Luciano Huck ajudou Alexandre a realizar seu sonho de pedir o namorado, Lucas, em casamento no palco do 'Domingão'

O programa Domingão com Huck foi palco para um momento muito especial para um casal. Neste domingo, 6, um jovem chamado Alexandre enviou uma carta para Luciano Huck para poder realizar o sonho de pedir seu namorado, Lucas, em casamento durante a atração.

Após o quadro Quem Quer Ser Um Milionário, o apresentador leu a carta que recebeu. "Querido Luciano, meu nome é Alexandre, sou professor e estudante de história. Ao longo da vida tenho buscado quebrar barreiras e construir pontes em nome do amor, da dignidade e da liberdade de ser quem somos. Ao meu lado tem o Lucas, publicitário, pessoa com deficiência, meu parceiro de vida e de lutas. Juntos enfrentamos o mundo com coragem e afeto, levando nossa história como símbolo de inspiração e esperança."

"Eu e Lucas já estivemos algumas vezes na plateia do Domingão. Para nós, este lugar é mais com espaço de diversão, é também de acolhimento e onde nos sentimos em casa. Luciano, o seu programa, tem o poder de fazer cada pessoa ali ou do outro lado da tela, acreditar que a vida pode ser mais bonita, mais justa e mais amorosa. Neste palco, que já viu tantos desejos se tornarem em realidade, quero pedir a chance de eternizar um sonho. Gostaria de pedir espaço no palco mais assistido da televisão brasileira para fazer algo especial", dizia a carta.

Em seguida, Huck chamou Alexandre, que se declarou para Lucas e o pediu em casamento. "Esse rapaz aqui, todo dia enfrenta muitos desafios por ser uma pessoa com deficiência e não é fácil, o preconceito é muito grande. Ele me ensina diariamente acreditar que é possível trilhar o nosso caminho" começou.

"Eu falei para ele uma vez que ele não é só meu namorado. Ele é o sol quando eu tô com frio. Ele é a luz quando tá tudo muito escuro. E ele é o meu silêncio quando o mundo lá fora tá um turbilhão. Então, na frente desse cara que todo domingo muda a vida de muita gente. Quero saber se você quer seguir a nossa vida. Quer casar comigo?", perguntou Alexandre. "Eu aceito", respondeu Lucas.

Após ouvir o pedido, Luciano Huck fez uma promessa aos noivo: "Bom, a geladeira da casa é por minha conta, combinado? ", avisou o apresentador.

TEVE PEDIDO DE CASAMENTO, SIIIIM! 🥹💍 Alexandre enviou uma carta para o Huck e realizou seu sonho: pedir o namorado Lucas em casamento no palco do #Domingão 😍 pic.twitter.com/ymOYUdru4D — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 6, 2025

Luciano Huck para gravação para atender a filha

O apresentador Luciano Huck mostrou que prioriza a família até quando está trabalhando. Mais uma vez, o famoso atendeu a uma ligação de um dos filhos enquanto estava gravando seu programa e encantou ao surgir falando com a caçula, Eva Huck, no celular.

Em sua rede social, o comunicador postou um vídeo do momento e comentou que não deixa de atender seus herdeiros e a esposa, Angélica. Enquanto estava gravando o quadro, Quem Quer Ser Um Milionário, ele recebeu a chamada da menina.

Luciano Huck então atendeu Eva e pediu para a adolescente cumprimentar o público, além de desejar sorte para o médico que errou a pergunta sobre qual seria o peixe mais rápido dos oceanos. "Família sempre em primeiro lugar, né?", escreveu o comandante do Domingão com Huck. Confira!

