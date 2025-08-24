Rodrigo Faro chora ao ser surpreendido por Vera Viel na Dança dos Famosos

Ao ser surpreendido pela esposa, o apresentador Rodrigo Faro desabafou sobre o momento difícil que a família enfrentou na última semana

Rodrigo Faro não segurou a emoção neste domingo, 24, ao ser surpreendido pela presença de sua esposa, Vera Viel, na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A mulher do apresentador foi assistir à apresentação do amado após passar por um grande susto nos últimos dias. Ela precisou realizar uma biópsia devido a alterações em seu exame de acompanhamento do câncer.

Antes de mostrar que Vera Viel estava no programa, Luciano Huck conversou com Faro e falou sobre ocorrido. "Essa semana foi um livramento na vida de vocês, graças a Deus. Tinha aparecido alguma coisa, a Vera fez um uma biopsia essa semana e graças a Deus não tem nada. Livre, leve, solta para ser feliz e veio te assistir dançando", disse o marido de Angélica.

"Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente, porque eu te amo muito", disse Vera Viel, deixando o marido bastante emocionado. "Você é o homem da minha vida e esteve do meu lado", declarou ela.

Faro, então, falou sobre como a semana foi difícil para ele. "Cara, eu vou te falar: essa foi a semana mais difícil da minha vida, porque, cara, eu recebi a notícia no dia do ensaio. E aí eu tive que ensaiar. Eu fiz a apresentação semana passada com a Vera. Trinta segundos antes de eu entrar no palco, eu tava com a Vera no telefone, chorando. Fiz a apresentação e foi uma semana extremamente difícil. Mas é o que eu costumo falar, Lu: 'fé não perde batalha', e ela tá ali, ó, cheia de saúde. Eu tô muito feliz", falou o apresentador.

Que momento emocionante! ❤️ Rodrigo Faro celebrando a recuperação da saúde de Vera Viel aqui no #Domingãopic.twitter.com/72f8ZUBMDo — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 24, 2025

Vera Viel desabafa após nova biópsia em meio a remissão do câncer

A apresentadora Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, fez um novo desabafo nas redes sociais após revelar que precisou passar por uma biópsia devido a alterações em seu exame de acompanhamento do câncer. Há alguns meses, ela teve um tumor raro na perna, que foi removido cirurgicamente, e desde então está em remissão.

Nesta última quarta-feira, 20, Vera afirmou estar aliviada ao receber a notícia de que o tumor não voltou e aproveitou para falar sobre sua fé. "Passando aqui aliviada depois desses dias aguardando a resposta dos exames. Havia uma suspeita de que o tumor poderia ter voltado, então eu tive que fazer mais uma biópsia, mas, para a glória de Deus, está tudo bem".

E mandou um recado para seus seguidores em seguida. "E eu queria falar com você que também pode estar passando por isso. Eu sei que são dias difíceis, mas não tenha medo. Tenha fé. A fé cura, independente da situação financeira, dos médicos; procure a cura em Deus, porque Ele é o médico dos médicos e só Ele é capaz de fazer um milagre, assim como Ele fez na minha vida mais uma vez."

