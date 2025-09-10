CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Conheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS
TV / Doramas

Conheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS

Descubra quais são os 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS, e adicione em sua lista para assistir mais tarde

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 13h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Jungkook
Jungkook - Foto: Reprodução/Instagram

Em meio a rotina corrida de Jungkook, integrante do grupo coreano BTS, o idol já contou que aproveita seu tempo livre para conhecer novos doramas. A CARAS Brasil reuniu algumas produções que já foram indicadas pelo cantor. Ficou curioso? Confira!

1. Vinte Cinco e Vinte e Um

O famoso idol indicou a trama, de 2022, para seus fãs através de seus stories. O drama coreano narra a história de amor entre Na Hee-Do (Kim Tae-Ri) e Baek Yi-Jin (Nam Joo-Hyuk), ambos tiveram suas vidas afetadas pela crise financeira de 1998.

Na Hee-Do é uma talentosa esgrimista que acabou de entrar para o time nacional do esporte. Já Baek Yi-Jin assistiu à falência do comércio de seu pai e sua vida mudou por completo. A trama acompanha os altos e baixos do relacionamento dos jovens, desde 1998 até 2021. A história traz reflexões sobre a vida, o amor e o reconhecimento de seus próprios privilégios.

A série está disponível no serviço de streaming Netflix.

2. Hotel Del Luna

Jungkook sempre foi um grande fã do trabalho de IU, cantora e atriz coreana, e por este motivo, indicou Hotel Del Luna para seus seguidores. Vale ressaltar que, em abril de 2019, durante as gravações da série, o artista enviou um food truck para o set em apoio a Yeo Jin Goo, outra personalidade do elenco.

O dorama de 2019, apresenta a história de um hoteleiro de elite que foi convidado para gerenciar um hotel de almas penadas. Lá, ele conheceu a antiga dona do local e seu mundo entre os vivos e os mortos, e aproveitou para fazer amizades com alguns hóspedes.

O k-drama pode ser acessado através da Netflix e do Rakuten Viki, serviço de streaming de conteúdos asiáticos.

3. Nosso Eterno Verão

Em seu Instagram, o membro do BTS recebeu a indicação dos fãs para assistir Nosso Eterno Verão. No entanto, o famoso surpreendeu seus seguidores quando afirmou que já havia visto a série, e aproveitou o momento para recomendá-la.

A comédia romântica narra a perspectiva de Choi Woong (Choi Woo-shik) e Kook Yeon-soo (Kim Da-mi), dois ex-namorados que combinaram de nunca mais se encontrarem após o fim do relacionamento. Porém, pouco tempo depois, um antigo projeto que realizaram juntos viralizou e o casal foi forçado a conviver novamente.

A trama coreana pode ser acessada através da plataforma Netflix.

Leia também: 5 doramas para se distrair da rotina agitada; confira!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

BTSJungkookDoramas

Leia também

Netflix

Camila Queiroz e Klebber Toledo - Foto: Divulgação/ Netflix

Quando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix

Bastidores

Henrique Fogaça - Foto: Carlos Reinis/Band

Motivo para Henrique Fogaça estar fora do MasterChef Confeitaria é revelado

Entrevista

Luara Telles é Sarita em 'Vale Tudo' - Globo/ Léo Rosario

Luara Telles, a Sarita de 'Vale Tudo', diz o que pensa da festa que sua personagem ganhou de Marco Aurélio

Representatividade

Johnny Massaro - Foto: Reprodução / Instagram

Johnny Massaro fala sobre carreira após ter assumido sua sexualidade

Doramas

Choi Woo Shik - Foto: Reprodução / Instagram

'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?

Astro

Pedro Novaes - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"

Últimas notícias

Raul GilComo está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Viih Tube choca com sua nova barrigaNa praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'
JungkookConheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS
Joana Sanz e Daniel AlvesEsposa de Daniel Alves mostra decoração do quarto da primeira filha do casal
Batizado do filho de Virginia Fonseca e Zé FelipeRoupa do caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção no batizado; veja o significado
Camila Queiroz e Klebber ToledoQuando saem os novos episódios de Casamento às Cegas Brasil? Veja calendário da Netflix
Integrantes da banda Backstreet Boys desembarcam no BrasilAstros do Backstreet Boys desembarcam no Brasil
Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho caçula, José LeonardoFotógrafo de Virginia e Zé Felipe detalha festa de José Leonardo: 'Família continua unida'
Camila MouraCamila Moura descobre doença após emagrecimento e médico diz: 'Dolorosos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade