Conheça 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS

Descubra quais são os 3 doramas indicados pelo Jungkook, membro do BTS, e adicione em sua lista para assistir mais tarde

Em meio a rotina corrida de Jungkook, integrante do grupo coreano BTS, o idol já contou que aproveita seu tempo livre para conhecer novos doramas. A CARAS Brasil reuniu algumas produções que já foram indicadas pelo cantor. Ficou curioso? Confira!

1. Vinte Cinco e Vinte e Um

O famoso idol indicou a trama, de 2022, para seus fãs através de seus stories. O drama coreano narra a história de amor entre Na Hee-Do (Kim Tae-Ri) e Baek Yi-Jin (Nam Joo-Hyuk), ambos tiveram suas vidas afetadas pela crise financeira de 1998.

Na Hee-Do é uma talentosa esgrimista que acabou de entrar para o time nacional do esporte. Já Baek Yi-Jin assistiu à falência do comércio de seu pai e sua vida mudou por completo. A trama acompanha os altos e baixos do relacionamento dos jovens, desde 1998 até 2021. A história traz reflexões sobre a vida, o amor e o reconhecimento de seus próprios privilégios.

A série está disponível no serviço de streaming Netflix.

2. Hotel Del Luna

Jungkook sempre foi um grande fã do trabalho de IU, cantora e atriz coreana, e por este motivo, indicou Hotel Del Luna para seus seguidores. Vale ressaltar que, em abril de 2019, durante as gravações da série, o artista enviou um food truck para o set em apoio a Yeo Jin Goo, outra personalidade do elenco.

O dorama de 2019, apresenta a história de um hoteleiro de elite que foi convidado para gerenciar um hotel de almas penadas. Lá, ele conheceu a antiga dona do local e seu mundo entre os vivos e os mortos, e aproveitou para fazer amizades com alguns hóspedes.

O k-drama pode ser acessado através da Netflix e do Rakuten Viki, serviço de streaming de conteúdos asiáticos.

3. Nosso Eterno Verão

Em seu Instagram, o membro do BTS recebeu a indicação dos fãs para assistir Nosso Eterno Verão. No entanto, o famoso surpreendeu seus seguidores quando afirmou que já havia visto a série, e aproveitou o momento para recomendá-la.

A comédia romântica narra a perspectiva de Choi Woong (Choi Woo-shik) e Kook Yeon-soo (Kim Da-mi), dois ex-namorados que combinaram de nunca mais se encontrarem após o fim do relacionamento. Porém, pouco tempo depois, um antigo projeto que realizaram juntos viralizou e o casal foi forçado a conviver novamente.

A trama coreana pode ser acessada através da plataforma Netflix.

