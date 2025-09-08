CARAS Brasil
  2. 5 doramas para se distrair da rotina agitada; confira!
TV / Doramas

5 doramas para se distrair da rotina agitada; confira!

Com toda a correria da rotina, é comum querer dar uma pausa para fugir da realidade e relaxar um pouco. Confira 5 doramas para passar o tempo!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 16h20

Kingdom
Kingdom - Foto: Reprodução / Netflix

Em meio a correria da rotina, tornou-se difícil parar para relaxar, sem pensar nos problemas ou responsabilidades, mesmo que por pouco tempo. Pensando nisso, a CARAS Brasil desenvolveu uma lista especial para os fãs de dorama, e reuniu 5 tramas sul-coreanas envolventes para se distrair da pressa do cotidiano.

1. My Dearest - Meu Grande Amor

Lançada em 2023 pela MBC, a trama contou a história de Yoo Gil-chae (Ahn Eun-jin), uma jovem desejada por todos, exceto pelo único homem que realmente se interessou. Já Lee Jang-hyun (Namkoong Min) foi narrado como um homem nobre e solitário, mas tudo mudou quando se encontrou com Yoo.

Em meio a um cenário de guerra, uma união inesperada aconteceu, e eles precisam lidar com seus sentimentos.

A série está disponível na plataforma Rakuten Viki e Kocowa, um streaming de conteúdos asiáticos, ao longo de 21 episódios.

2. Alquimia das Almas

O dorama apresentou a história da feiticeira Nak-su (Go Youn-jung), que trocou de corpo com Mu Deok (Jung So Min). A confusão aconteceu quando a poderosa feiticeira presenciou o assassinato de seu pai, e para salvar a própria vida realizou um feitiço proibido para transferir a alma de seu corpo para o de outra pessoa.

Sem querer, Nak-su se encontrou no corpo de uma serviçal cega que trabalha para Jang Uk (Lee Jae Wook), o jovem mestre de uma família nobre. Então, a feiticeira precisou se acostumar com o novo corpo para prosseguir com seu plano: reencontrar sua antiga espada, para recuperar seus poderes e poder se vingar do assassino de seu pai. Porém a garota não contava que um nobre poderia mudar o rumo de seus objetivos.

A produção sul-coreana lançada em 2022 está disponível na Netflix, ao longo de duas temporadas.

3. Mr. Queen

A trama de 2020, prometeu misturar fantasia e comédia. Baseada em uma telenovela chinesa, Mr. Queen contou a perspectiva de um chef de cozinha que viajou no tempo e acordou no corpo de uma rainha da Coreia do Sul em meados do século XIX. Enquanto ele tentava lidar com sua nova realidade, descobriu segredos da realeza que jamais imaginou.

A famosa história baseada em Go Princess Go, está disponível na Netflix e Rakuten Viki.

4. Kingdom


A narrativa se passou durante a Dinastia Joseon (1392-1897). O príncipe herdeiro do trono se tornou a única esperança do povo contra uma epidemia misteriosa. Os cidadãos locais ficaram desesperados e assustados após surgirem diversos rumores estranhos sobre a saúde do atual rei.

O jovem descobriu que tudo era muito pior do que havia imaginado, e descobre que precisa travar uma batalha para defender seu reino.

A série de 2019 está disponível na Netflix e narra a história de terror ao longo de duas temporadas.

5. Mr. Sunshine

Lançado em 2018, Mr. Sunshine contou como Choi Yoo-jin (Lee Byung-hun) foi levado para os Estados Unidos, a bordo de um navio de guerra em 1871, quando ainda era apenas uma criança.

Anos depois, Choi já se tornou um homem adulto e voltou ao seu país de origem como um soldado americano, e percebeu-se perdidamente apaixonado por Go Ae-shin (Kim Tae-ri), filha de um aristocrata.

Em meio ao caos, o soldado americano descobriu segredos por trás da tentativa de colonizar a Coreia, e terá de lidar com as informações.

A série está disponível na Netflix.

Leia também: Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

NetflixdoramaDoramas

