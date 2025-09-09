CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. 'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
TV / Doramas

'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?

Saiba qual a data de lançamento de ‘Would You Marry Me’, o novo dorama de Choi Woo Shik, o astro de 'Nosso Eterno Verão'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 15h40 - Atualizado às 15h57

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Choi Woo Shik
Choi Woo Shik - Foto: Reprodução / Instagram

Choi Woo Shik, a estrela do k-drama Nosso Eterno Verão, prometeu estar de volta em novas produções. Would You Marry Me, o novo dorama protagonizado pelo ator sul-coreano, ganhou a data de lançamento ainda para este ano.

A emissora sul-coreana SBS divulgou a data de estreia do novo projeto nesta terça-feira, 9. Would You Marry Me irá estrear em 10 de outubro de 2025 na Coreia do Sul. Apesar disso, não foi divulgado em qual serviço de streaming o k-drama estará disponível para que os fãs brasileiros possam assistir.

O lançamento foi divulgado através das redes sociais da emissora asiática, que publicou um pôster remetente à trama. “Primeira transmissão na sexta-feira, 10 de outubro, às 9:50 da noite”, afirmou a SBS na legenda do post.

Saiba mais sobre Would You Marry Me

A nova comédia romântica coreana acompanha um homem e uma mulher que se submeteram a um casamento falso por 90 dias, a fim de conquistarem uma casa de luxo para recém-casados.

Kim Woo Joo (Choi Woo Shik) é herdeiro da padaria mais antiga da Coreia do Sul, a Myeongsoondang. Yoo Mary (Jung So Min) é uma designer e empresária que passou por uma onda de azar, com o rompimento de um noivado e um golpe de uma casa recém alugada.

A dupla mais improvável se juntou quando a designer almejou um único objetivo. Ela queria conquistar uma casa luxuosa para recém-casados, mas para isso, Yoo buscou a ajuda de Kim Woo Joo para se aliar a ela.

A escolha do cartaz de divulgação

Segundo divulgado pela imprensa coreana, a equipe de produção da nova série explicou as escolhas de composição do design do cartaz. “Retratar romanticamente Mary propondo a Woo Joo, a fim de manter a casa dos recém-casados que ela ganhou em um sorteio, ao mesmo tempo em que convidava os espectadores para sua casa”, contaram.

Leia também: 5 doramas para se distrair da rotina agitada; confira!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

doramaWould You Marry MeChoi Woo Shik

Leia também

Astro

Pedro Novaes - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"

Memória

Daniele Hypolito no programa Sensacional - Foto: Divulgação RedeTV!

Daniele Hypolito revela detalhes de como perdeu apartamento milionário em golpe

Mudança!

Globo altera grade de programação - Reprodução/Globo/Estevam Avellar

Globo altera horário de novelas e Jornal Nacional nesta semana; saiba mais

Bastidores

Tati Machado e Ana Maria Braga - Foto: Daniela Toviansky / Globo

Tati Machado revela conselho de Ana Maria Braga antes de assumir o Mais Você

Futuro

Carolina Ferraz - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Ferraz fala sobre sua carreira: ‘Tudo, menos novela’

Bastidores

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas' - Foto: Eunivan

Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT

Últimas notícias

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rostoMédica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
NoneOferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor'Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Rafa KalimannRafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Choi Woo Shik'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
Angela Ro RoAngela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Pedro NovaesPedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curadoReynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade