'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?

Saiba qual a data de lançamento de ‘Would You Marry Me’, o novo dorama de Choi Woo Shik, o astro de 'Nosso Eterno Verão'

Choi Woo Shik, a estrela do k-drama Nosso Eterno Verão, prometeu estar de volta em novas produções. Would You Marry Me, o novo dorama protagonizado pelo ator sul-coreano, ganhou a data de lançamento ainda para este ano.

A emissora sul-coreana SBS divulgou a data de estreia do novo projeto nesta terça-feira, 9. Would You Marry Me irá estrear em 10 de outubro de 2025 na Coreia do Sul. Apesar disso, não foi divulgado em qual serviço de streaming o k-drama estará disponível para que os fãs brasileiros possam assistir.

O lançamento foi divulgado através das redes sociais da emissora asiática, que publicou um pôster remetente à trama. “Primeira transmissão na sexta-feira, 10 de outubro, às 9:50 da noite”, afirmou a SBS na legenda do post.

Saiba mais sobre Would You Marry Me

A nova comédia romântica coreana acompanha um homem e uma mulher que se submeteram a um casamento falso por 90 dias, a fim de conquistarem uma casa de luxo para recém-casados.

Kim Woo Joo (Choi Woo Shik) é herdeiro da padaria mais antiga da Coreia do Sul, a Myeongsoondang. Yoo Mary (Jung So Min) é uma designer e empresária que passou por uma onda de azar, com o rompimento de um noivado e um golpe de uma casa recém alugada.

A dupla mais improvável se juntou quando a designer almejou um único objetivo. Ela queria conquistar uma casa luxuosa para recém-casados, mas para isso, Yoo buscou a ajuda de Kim Woo Joo para se aliar a ela.

A escolha do cartaz de divulgação

Segundo divulgado pela imprensa coreana, a equipe de produção da nova série explicou as escolhas de composição do design do cartaz. “Retratar romanticamente Mary propondo a Woo Joo, a fim de manter a casa dos recém-casados que ela ganhou em um sorteio, ao mesmo tempo em que convidava os espectadores para sua casa”, contaram.

