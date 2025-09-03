CARAS Brasil
  César Tralli recebe homenagem em último dia na Globonews
TV / Despedidas

César Tralli recebe homenagem em último dia na Globonews

Em seu último dia como jornalista na 'Edição das 6', da GloboNews, César Tralli se despede de Natuza Nery e recebe homenagem da colega

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 20h51

César Tralli
César Tralli - Foto: Globo/ Leo Rosario

Após César Tralli ser divulgado como substituto oficial de William Bonner no Jornal Nacional, o jornalista deixou seus antigos cargos na GloboNews e no Jornal Hoje. Nesta quarta-feira, 3, Tralli recebeu uma homenagem em seu último dia na GloboNews ao se despedir de Natuza Nery, sua colega de trabalho.

No final do programa, Natuza chamou a atenção do público ao se despedir do jornalista, que agradeceu seu tempo no jornal. “Você não vai embora sem eu me declarar. Eu sabia que eu ia ganhar um grande colega, o que eu descobri depois é que eu ganhei um grande amigo e eu vou sentir muito a sua falta”, comentou Natuza. “Por mim você não sairia daqui, mas você vai se sentar na cadeira mais importante do jornalismo brasileiro e isso você merece como ninguém. E eu te beijo muito grande e quero agradecer pela parceria, pelo excelente jornalismo, pelo excelente caráter. Vou parar de falar senão vou ficar mais emocionada do que eu já sou", finalizou ela.

Pouco antes, César Tralli parabenizou a colega pela nova conquista, agradeceu e se despediu da GloboNews. “Natuza, boa noite. Parabéns por assumir a Edição das 6. To muito feliz por você. Cê sabe que competência, dedicação ao trabalho você tem de sobra. Então continue fazendo bonito, como você sempre fez aqui. Tô muito orgulho de você aqui na Edição das 6”, afirmou o marido de Ticiane Pinheiro.

Quero aproveitar por dedicar toda a minha gratidão por todos esses anos aqui na GloboNews. Meu muito obrigado, especialmente a vocês, que está sempre aqui com a gente pela sua companhia. Eu cheguei aqui na GloboNews, nos primeiros meses de 2020, participando de cobertura especial do cotidiano da capital paulista, dos desafios”, continuou o novo âncora do JN.

Ele contou o quanto aprendeu em todo tempo em que atuou na GloboNews e agradeceu a equipe e aos colegas pelos ensinamentos. “Vou continuar firme no Jornal Hoje na Globo até o fim de outubro, e em novembro a gente passa a se ver no Jornal Nacional. Muito obrigado GloboNews por me acolher com tanto carinho e amor”, finalizou Tralli.

