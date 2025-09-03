CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez sobre possibilidade de mudar de cidade
TV / Bastidores

Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez sobre possibilidade de mudar de cidade

Com o marido, César Tralli, indo morar no Rio de Janeiro por causa do Jornal Nacional, Ticiane Pinheiro fala sobre nova fase na vida da família

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 12h58

César Tralli e Ticiane Pinheiro
César Tralli e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou pela primeira vez sobre a possibilidade de se mudar para o Rio de Janeiro após o marido, o apresentador César Tralli, ser promovido à âncora do Jornal Nacional, da Globo. Ele deverá ir para o Rio de Janeiro em novembro deste ano. Porém, o casal ainda está em fase de decisão sobre como será a vida da família.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Pinheiro falou sobre a fase de adaptação por causa dos seus vínculos com São Paulo e afirmou que a família está estudando as possibilidades. "Hoje tenho meu compromisso diário com o 'Hoje em Dia', meus trabalhos por São Paulo, temos as nossas meninas com a vida acadêmica/escolar. Mas tenho certeza de que vamos entendendo as possibilidades, administrando tudo, juntos. Somos uma família muito unida que se ama muito. Por isso, felizmente, é uma questão de tempo apenas", disse ela, segundo o site Gshow. 

Além disso, a loira demonstrou sua alegria ao ver a nova conquista profissional do marido. "Estou muito feliz e orgulhosa pelo Cesar. Ele merece demais. Um profissional dedicado, inspirador e admirável, que leva o trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina. Essa notícia tão boa é muito recente para todos, para nossa família também. Teremos uns meses pela frente de adaptação", contou. 

César Tralli comemora novo cargo no Jornal Nacional

O apresentador César Tralli está radiante com seu novo desafio profissional. Nesta segunda-feira, 1º, a TV Globo anunciou que ele é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa.

Com isso, Tralli comemorou a oportunidade de crescer na carreira de jornalista e assumir o JN. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN", disse ele. 

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h. 

O acordo de César Tralli e Ticiane Pinheiro

O apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, surpreendeu ao contar um detalhe do casamento com Ticiane Pinheiro que eles seguem desde o início do casamento. O segredo do casal é que os dois compartilham as senhas do celular.

Eles sabem a senha um do outro desde que se conheceram e isso é uma prova da confiança um no outro. "O mais legal é a nossa confiança, tanto que a nossa senha do celular é a mesma, desde o início do namoro. Caso eu precise pegar o celular dela para mandar uma mensagem e vice-versa. É um ajudando o outro o tempo todo", disse ele ao Jornal Extra, e completou: "Todo mundo atravessa fases difíceis. O fundamental é elencar o que é prioridade". 

Além disso, o jornalista destacou que os dois possuem personalidades diferentes e isso faz com que um complete o outro. "Temos personalidades distintas. Sou capricorniano, metódico, encanado com as coisas. Tici, não. Brinco que veio ao mundo a passeio. Queria ser parecido com ela, mas não consigo. Acho que a gente se completa e forma um casal legal", contou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

