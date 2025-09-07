Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas da Globo, faz rara aparição na TV; veja o vídeo

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, fez uma rara participação na Globo após um longo período afastado de programas de TV

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, fez uma rara participação na Globo após um longo período afastado de programas de TV. Ele esteve no Muito Mais, produzido pela TV Tem, afiliada da emissora no interior de São Paulo. Atualmente, mora em uma casa na capital paulista.

A aparição aconteceu em razão da estreia da reprise de Terra Nostra (1999), que voltou ao ar na Globo no início da semana na faixa vespertina Edição Especial. Benedito não concedeu uma entrevista completa por conta de seu atual estilo de vida.

Quem conversou com a reportagem foi sua filha. Já o autor foi filmado enquanto assistia ao folhetim na TV e falou brevemente. "Eu sou fã de todos vocês que me assistem", disse Benedito, que também viu uma mensagem enviada por Sergio Reis, que foi escalado para duas novelas escritas por ele.

Benedito Ruy Barbosa aparece em programa na Globo Foto: Reprodução/TV Tem/Globo

Veja a reportagem:

Carreira de Benedito Ruy Barbosa

O mais velho de cinco irmãos, Benedito Ruy Barbosa nasceu em 17 de abril de 1931, no município de Gália, no interior de São Paulo, e passou a infância em Vera Cruz, região de cafezais marcada pela presença de imigrantes italianos.

Em 1976, assinou contrato com a Globo para escrever O Feijão e o Sonho, novela que marcou o início de sua bem-sucedida trajetória no horário das 18h. Na sequência, escreveu À Sombra dos Laranjais (1977), adaptação da peça homônima de Viriato Correia, e Cabocla (1979), baseada no romance de Ribeiro Couto.

Depois de uma breve passagem pela TV Bandeirantes, onde assinou Os Imigrantes (1981), o autor retornou à Globo e escreveu Paraíso (1982), Voltei pra Você (1983), De Quina pra Lua (1985), Sinhá Moça (1986) e Vida Nova (1988). Nesse período, também dirigiu e reformulou episódios do Sítio do Picapau Amarelo.

Em 1990, transferiu-se para a TV Manchete, onde criou a novela Pantanal. O sucesso da trama o levou de volta à Globo, onde escreveu Renascer (1993). Entre seus maiores trabalhos também estão O Rei do Gado (1996), Sinhá Moça (1986/2006), Terra Nostra (1999), Cabocla (1979/2004), Paraíso (1982/2009) e Velho Chico (2016), além de outras produções de destaque.

