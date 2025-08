Benedito Ruy Barbosa faz primeira aparição pública após internação

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa surpreende artistas e fãs com aparição no musical 'Chatô e os Diários Associados', no Teatro Liberdade, em São Paulo

O autor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, fez uma rara aparição no Teatro Liberdade, em São Paulo, para prestigiar o amigo, Stepan Nercessian (71) no musical Chatô e os Diários Associados, neste final de semana. A presença dele emocionou artistas, pois o autor saiu recentemente de uma internação hospitalar, e não havia sido fotografado desde então.

Entre os dias 20 de maio e 21 de junho, Benedito Ruy Barbosa estava internado no hospital Hcor, em São Paulo, após uma piora no quadro de insuficiência renal crônica e passou um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



“Saber que ele saiu de casa para assistir Chatô, faz tudo valer a pena. Benedito Ruy Barbosa, um grande dramaturgo e escritor, veio nos prestigiar no Teatro Liberdade", contou Naura Schneider, a produtora responsável pela peça.

Benedito está afastado da autoria de novelas inéditas desde 2016, com Velho Chico, do qual a trama foi criada por ele, mas desenvolvida pelo neto, Bruno Luperi, e pela filha, Edmara Barbosa.

O diagnóstico de Benedito

O novelista recebeu alta hospitalar em 21 de junho após passar um mês internado devido a piora no quadro de insuficiência renal.

A CARAS Brasil entrevistou o urologista Octavio Henrique Arcos Campos, que atua nos principais hospitais da cidade de São Paulo, sobre a gravidade da doença sem os tratamentos adequados.

“A insuficiência renal crônica não tem cura, mas pode ser controlada. O objetivo do tratamento é retardar a progressão da doença e manter a qualidade de vida do paciente. Quando os rins param completamente, a única solução definitiva é o transplante renal ”, afirmou o doutor.

O urologista explica que o tratamento pode ser complexo, dependendo do estágio da doença, envolvendo dietas especiais, diálise ou, em últimos casos, transplante renal. “O tratamento da insuficiência renal crônica depende do estágio da doença. Em fases iniciais, o foco é controlar as doenças de base (como pressão alta e diabetes), adotar uma dieta específica com restrição de sal, proteínas e potássio, e evitar medicamentos que prejudiquem os rins. Conforme a função renal se deteriora, pode ser necessário iniciar diálise (hemodiálise ou diálise peritoneal) ou, em alguns casos, realizar um transplante renal. O acompanhamento com uma equipe multidisciplinar é essencial", explicou ele.

Leia também: Benedito Ruy Barbosa deixa hospital após um mês internado em SP