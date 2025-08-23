CARAS Brasil
  2. Autor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual
Novelas

Autor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual

No ar em 1999, Terra Nostra foi sucesso internacional da TV Globo; a novela surgiu de memórias da infância de Benedito Ruy Barbosa, autor da trama

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 23/08/2025, às 07h30

No ar em 1999, Terra Nostra foi sucesso internacional da TV Globo - Foto: Cicero Rodrigues/Memória Globo
No ar entre 1999 e 2000, a telenovela Terra Nostra foi sucesso nacional e internacional em mais de 80 países, incluindo a própria Itália, onde também foi muito bem recebida. A trama aborda a abolição da escravatura e o crescimento do comércio de café, que impulsionaram a política de incentivo à imigração para suprir a mão de obra nas fazendas.

Criação de Benedito Ruy Barbosa, a inspiração do folhetim veio de memórias da infância do dramaturgo na cidade de Vera Cruz. Segundo o autor, suas tardes quando criança eram passadas brincando com filhos dos imigrantes italianos que trabalhavam nas plantações de café da fazenda de um tio.

Terra Nostra, no entanto, foi idealizada apenas depois que Benedito Ruy Barbosa encerrou Os Imigrantes, novela que escreveu para a TV Bandeirantes em 1981. Na época, o autor recebeu dezenas de cartas de telespectadores comovidos com a trama, muitas delas envolvendo relatos de imigrantes que construíram suas vidas no Brasil.

Quando propôs a ideia do folhetim para a TV Globo, o dramaturgo acreditava que o projeto não seria aceito devido aos elevados custos de produção, porém, para sua surpresa, a direção deu o sinal verde. Esse não foi o primeiro trabalho de Ruy Barbosa para a emissora, na época ele já havia escrito outros sucessos, como as novelas Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996).

A história da novela, que segue a saga da imigração italiana no Brasil no final do século XIX, acompanha em primeiro plano o romance entre Matteo, interpretado por Thiago Lacerda, e a novata Ana Paula Arósio, estreando nas novelas, como Giuliana. O casal se conhece durante a travessia de navio para o Brasil vindo da Itália, mas acaba separado no desembarque.

Além do casal protagonista, o elenco de Terra Nostra também contou com nomes como Débora Duarte, Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Jackson Antunes, Ângela Vieira, Gabriel Braga Nunes, Antônio Calloni, José Dumont, Elias Gleizer, Gésio Amadeu, Lu Grimaldi, Odilon Wagner, Fernanda Muniz, entre outros.

A novela voltará para as telas da TV Globo em setembro deste ano, substituindo a reprise do folhetim História por Amor (1995) na faixa edição especial. Essa será a primeira novela originalmente exibida às 21 horas a ocupar o espaço de representações nas tardes da emissora.

Leia também: Benedito Ruy Barbosa faz primeira aparição pública após internação

novelaTv Globoterra nostraBenedito Ruy Barbosa

