Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
Audiência da Globo dispara com Jornal Nacional, Vale Tudo e Estrela da Casa

Globo bate recorde de audiência com Jornal Nacional, Vale Tudo e Estrela da Casa, alcançando os maiores índices de 2025

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 15h58

Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara
Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara - Foto: Globo/João Miguel Júnior/Manoella Mello

A noite da última terça-feira, 2, de setembro, foi marcada por uma série de recordes de audiência para a TV Globo no Rio de Janeiro.

A cobertura do primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado em 2022, no Supremo Tribunal Federal, impulsionou o Jornal Nacional. O telejornal alcançou 31 pontos e 45% de participação, sua maior audiência em 2025 após 210 exibições. Esse resultado representa um aumento de 19% na audiência domiciliar, superando em 5 pontos sua média.

A alta performance continuou com o capítulo de Vale Tudo. A novela das nove, que exibiu a reviravolta de Maria de Fátima (Bella Campos) após chantagear Odete (Debora Bloch) com um segredo, e seu retorno às redes sociais, registrou 35 pontos de audiência e 51% de participação no Rio de Janeiro. Este foi o maior índice de uma novela das nove desde setembro de 2022, com Pantanal.

O reality musical Estrela da Casa também teve uma noite de sucesso. O programa marcou 22 pontos de audiência e 36% de participação no Rio de Janeiro, o maior número desde a edição de 2024. O resultado representa um aumento de 22% na audiência domiciliar acima da média do programa em 2025. Em São Paulo, a atração alcançou 17 pontos de audiência e 32% de participação.

Em comparação com a edição de 2024, o Estrela da Casa registrou crescimento de audiência entre o público jovem, com um aumento de 50% de homens e mulheres de 12 a 24 anos. O consumo do programa noturno também cresceu em diversas cidades, destacando-se Recife e Porto Alegre. Em ambas as capitais, a média do programa foi de 14 pontos de audiência, com 35% de participação em Recife e 30% em Porto Alegre. Em ambos os casos, houve um aumento de 27%. A edição de 2025 do reality musical já atingiu um acumulado de 60,4 milhões de telespectadores, 2,1 milhões a mais que a edição de 2024 no mesmo período, e um alcance diário de 24,2 milhões de telespectadores.

Saiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional

O jornalista William Bonner surpreendeu o público ao revelar, no início desta semana, que deixará a bancada do 'Jornal Nacional' em novembro. O comunicador, que se tornou o âncora com mais tempo de permanência no noticiário, passará a apresentar o 'Globo Repórter' ao lado de Sandra Annenberg a partir de 2026.

E, ao que tudo indica, Bonner já possui data de estreia no programa exibido às sextas-feiras na Globo. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York.

William Bonner ficará no 'Jornal Nacional' até novembro deste ano, sendo substituído por César Tralli. A notícia foi confirmada pelo comunicador ao vivo, durante o telejornal de segunda-feira, 1º. Na ocasião, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento. "Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata [Vasconcellos] nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele. 

Leia também:Tiago Scheuer abre o jogo sobre o Hora 1: 'O maior desafio da minha carreira'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

vale tudoJornal NacionalaudiênciaEstrela da Casa

