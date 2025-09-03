Tiago Scheuer abre o jogo sobre o Hora 1: 'O maior desafio da minha carreira'

O jornalista Tiago Scheuer visitou o estúdio do Hora 1 e falou sobre a responsabilidade de assumir o comando do telejornal;

Tiago Scheuer usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para falar sobre o novo desafio de sua carreira profissional. O jornalista, que atualmente é coapresentador do Bom Dia São Paulo, vai comandar o Hora 1 no lugar de Roberto Kovalick a partir de novembro.

Em seu perfil oficial, o apresentador mostrou que foi visitar o estúdio do telejornal e aproveitou para posar com Kovalick, que vai comandar o Jornal Hoje. , já que César Tralli vai ficar no lugar de William Bonner, que pediu para sair do Jornal Nacional.

"A ficha ainda está caindo! Hoje foi dia de visitar aquela que será minha nova casa na TV Globo a partir de novembro. Uma casa que já visito há dez anos, sempre participando com informações da Previsão do Tempo. Mas, em dois meses, esta mesma casa será ainda mais especial para mim", afirmou ele no começo do texto.

Em seguida, Scheuer falou sobre comandar o telejornal. "Assumir a apresentação do Hora 1 é, com certeza, o maior desafio da minha carreira até hoje. A responsabilidade de acordar os brasileiros com as primeiras notícias do Brasil e do mundo será do tamanho desse país! E, é claro: eu não estarei sozinho. Ao lado de uma grande, talentosa e batalhadora equipe, continuaremos madrugando de segunda a sexta pra ajudar você a começar o dia bem informado, assim como o Roberto Kovalick vem fazendo com maestria há tantos anos, das 4h às 6h!", acrescentou.

Por fim, o jornalista deixou um recado para o colega de trabalho. "Obrigado, Kova, por sempre me receber tão bem e pelas preciosas dicas desse novo desafio que se abre para mim agora. Que sua jornada no Jornal Hoje seja de ainda mais sucesso! Pode deixar que cuidarei muito bem desta linda casa, ao lado dos amigos Thaís Luquesi e Alessandro Jodar! Chega logo, novembro!!!", disse ele, sem esconder a ansiedade.

Quem é Tiago Scheuer?

Tiago Scheuer, natural de Jaraguá do Sul (SC), nasceu em 16 de maio de 1983 e desde cedo demonstrou interesse pela comunicação. Formado em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), onde estudou entre 2001 e 2005, ele iniciou sua trajetória profissional ainda durante a faculdade, trabalhando como gerente de promoções na Rádio Transamérica, em Balneário Camboriú.

Após essa primeira experiência, Scheuer passou a atuar como repórter esportivo na Record entre 2006 e 2008, consolidando seu conhecimento em telejornalismo. Em 2010, ele se mudou para a Alemanha e atuou como correspondente internacional no canal Deutsche Welle, experiência que ampliou sua visão global e a compreensão das notícias em âmbito internacional. Ao retornar ao Brasil, assumiu o cargo de repórter na afiliada da Globo em Blumenau, a RBS TV, e no mesmo ano lançou o canal Viajão, dedicado a dicas e experiências turísticas, mostrando seu lado aventureiro e conectado ao público interessado em viagens.

Em maio de 2011, Tiago Scheuer foi contratado pela Globo e se mudou para São Paulo, onde passou a integrar a equipe de diversos telejornais da emissora, como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Bom Dia São Paulo. Ao longo dos anos, consolidou-se como um jornalista versátil, capaz de transitar entre coberturas sérias e matérias mais leves, mantendo sempre uma presença simpática e próxima do público.

Além da carreira na TV, Scheuer tem uma forte presença nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, com mais de 430 mil seguidores, ele compartilha uma faceta leve e bem-humorada, autointitulando-se "estagiário de São Pedro" em referência às previsões do tempo. O jornalista publica bastidores do trabalho, reflexões sobre o cotidiano, viagens, culinária e momentos pessoais, incluindo raros registros de amigos da faculdade e do seu cachorro caramelo, Farofa.

Tiago Scheuer é reconhecido por equilibrar profissionalismo e descontração, conquistando tanto o público televisivo quanto os seguidores digitais. Seu trabalho combina jornalismo de qualidade, experiências internacionais e uma conexão próxima com fãs, tornando-o uma referência moderna de jornalista multiplataforma no Brasil.

